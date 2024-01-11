Enerji Bakanı Bayraktar’dan doğal gaz zammı açıklaması

Milyonları ilgilendiren, "Yeni yılda doğalgaza zam gelecek mi?" sorusuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklama getirdi.

Bakan Alparslan Bayraktar CNN Türk’te katıldığı programda, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği, "Enerji kaynaklarında herhangi bir zam olacak mı?" sorusuna açıklık getirdi.

“DOĞAL GAZDA ZAM PLANLAMIYORUZ”

Bakan Bayraktar, “Şu an bir enerji bakanı olarak söyleyebilirim ki bir doğal gaz zammı planlamıyoruz. Yine de elbette biz verimli kullanalım enerjilerimizi. Dünyada da fiyatlar makul seviyelerde. Bu da elimizi rahatlatıyor. Avrupa'da elektrik ve doğal gazda en ucuz ikinci ülkeyiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KONUT ELEKTRİĞİNDE DEVLET DESTEĞİ YÜZDE 50"

"Vatandaşımızı da enerjide desteklemeye devam edeceğiz. Geçen yıl enerjide devlet desteği 282 milyar TL oldu.

KARADENİZ GAZI

Karadeniz gazı şu an evlerde, evlerimizde kullanıyoruz. Günlük 2,2 milyon metreküp üretim var, bu 40 milyon olacak. Hedefimiz bu. Türkiye'nin ihtiyacı çok daha fazla. Keşiften sonra üretim aşamasındayız ama farklı sondajlar da yapmak zorundayız. Hem Fatih, hem Yavuz hem Kanuni sahada. Yeni keşifler için çalışmalar devam ediyor.

Bizim Sakarya Gaz Sahası adını verdiğimiz bölgede daha çok keşif olabileceğine inanıyoruz ve arama faaliyetlerine burada yoğunlaşacağız. Gazı burada bulduğumuz için odaklandığımız nokta burası. Buradaki üretim ile alakalı çalışmayı aksatmadan, arama çalışmalarını da eş zamanlı olarak yürütmek istiyoruz. Biz aralara mutlaka yeni keşifleri koymak istiyoruz.

"HEDEF ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK"

Türkiye dışa bağımlılığı yüzde 68'lerde bir ülke. Ama Türkiye'nin dışa bağımlılığını sona erdirmesi lazım. Önümüzdeki 30 yılda hedef, tam bağımsızlık. Türkiye'nin ihtiyaçları çok büyük. Aramadan keşfetmeden çok ezbere bir şey söylemek istemiyorum. Biz neredeyse tüm Karadeniz'i taradık. Bulacağımız keşiflerle bu dışa bağımlılığı ülkemizin gündeminden çıkaracağız.

GABAR PETROLÜ

Şırnak'ta, Gabar'da 32 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz şu an itibarıyla. Bir günde üretiliyor bunlar. Şu an üretim rakamımızı ikiye katlamış durumdayız. Biz yılın son günü, yeni yıla orada çalışan arkadaşlarla bir arada girdik. Hedef yıl sonuna kadar bu rakamı 100 bin varile çıkarmak. Üzerine beton dökülen sondajlarda tekrar arama yapıp sonuç aldığımız oldu ancak burada önemli olan Şırnak, Gabar buralar hep terörle aranırdı. Şimdi dağlarda yüzlerce kilometrelik yol yapıyoruz. Buralarda artık terör yok. Buralar gidilemeyen bölgelerdi. Çok büyük bir keşif.

Sismik verilere tekrar farklı bir gözle bakıp sismik bir şey görürsek bakıyoruz. Sığ kazılan yerlere daha derin bakıyoruz. 2 boyutlu sismik var. Bu adeta röntgen çekmek gibi. Petrolcülük işinde 3 boyutlu sismik dediğimiz şey de biraz işin emarı. Doktorların dediği gibi sonra 'biyopsi' yapalım derler, bizim sondaj da bu işin biraz biyopsi aşaması oluyor.

Burada bulunan petrol 2024 sonunda ihtiyacımızın yüzde 20'sini karşılacak diyoruz. Biz burada şunu yapmak istiyoruz. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız demişti Cumhurbaşkanımız. Buranın gelirlerini vatandaşlarımıza sunacağız ifadelerini kullanmıştı. Biz buradan elde ettiğimiz gelirleri bu fona aktaracağız. Elde ettiğimiz gelir Aile ve Gençlik Bankasına aktarılacak. Rakamlar arttıkça bu sağlanacak. İş çok komlike ve zaman isteyen bir iş. Gidecek daha yolumuz var.

"RÜZGARDA YENİ REKOR"

Türkiye'nin nüfusu artıyor, şehirleşme artıyor. Sanayi ve ekonomi büyüyor. Bu şu demek mutlaka enerjiye ihtiyacımız var. Nükleer yıl boyunca kesintisiz şekilde üretim yapıyor. 7 Ocak'ta örneğin rüzgar enerjisi ile yüzde 28 elektrik ihtiyacımızı karşıladık bu enerjiye 6 Ocak'ta da 8 Ocak'ta da ihtiyacımız var. Bizim elektrik üretimimizi böyle temiz kaynaklardan kesintisiz sağlamamız lazım. Dünya genel olarak bir elektrikleşme sürecine gidiyor.

Konutların çatılarında güneş panellerini kullanmak mümkün. Burada da emsal kullanıcılarımız bu yatırımları yapıp kullanabilirler. Ürettikleri zaman bir kısmını o an kullanmıyorlarsa sisteme de satabiliyorlar. Üretiyorsunuz elektriğinizi aracınız aynı zamanda depo, orada depoluyorsunuz gibi her şey birbirine bağlantılı. Belki aracınızdaki elektriği şebekeye verebilir haline geleceksiniz. Yazılımın yapay zekanın iç içe olduğu bir dünyaya gidiyoruz.

Akkuyu'ya Meclis Enerji Komisyonumuzu götürdük, oradaki herkes çok etkilendi. Biz ısrarla, yılmadan göstermemiz lazım. Anlatmamız lazım.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Türkiye'nin birçok açıdan enerjisini verimli kullanması lazım. İthal kaynağınızı çok daha verimli kullanmamız lazım. Ve elbette çevreye etkisini düşünmek lazım. Biz insanların hayat standartından ödün vermeden hem de enerjide daha verimli olunmasını amaçlıyoruz. Kentsel dönüşüm örneğin. Kentsel dönüşüm çok hayati bir konu. Hem depreme hazırlık için hem de enerji verimliği olan evler olacak. Isı yalıtımı yapan vatandaşlarımızın faturaları azalıyor.”