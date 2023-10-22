Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek

SGK yapay zeka teknolojisi aracılığıyla dolandırıcılık yapılarak kazanılan emekli maaşları tespit edip iptal edecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan karar doğrultusunda iş yükünün yarısını işgal eden hileli işlemler konusunda önemli bir değişikliğe gidildi.
SGK artık gerçek dışı yani hileli yollarla emekli maaşı alan kişileri yapay zeka ile tespit edecek.
SGK daha önce denetimlerini doğal yollarla yaparken kendilerine gelen ihbarları da değerlendirmek için hem çok zaman kaybediyordu hem de bir çok hata yapılabiliyordu.
Bu durumu değiştirmek isteyen SGK iş yükünü hafifletecek yapay zeka kullanarak emekli maaşları mercek altına almaya karar verdi.
Bu yöntemle dolandırıcılık yapılarak kazanılan emekli maaşları daha hızlı ve kolay bir şekilde tespit edilebilmesi hedefleniyor.