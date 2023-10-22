Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek

SGK yapay zeka teknolojisi aracılığıyla dolandırıcılık yapılarak kazanılan emekli maaşları tespit edip iptal edecek.

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Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan karar doğrultusunda iş yükünün yarısını işgal eden hileli işlemler konusunda önemli bir değişikliğe gidildi.

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Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek 2

SGK artık gerçek dışı yani hileli yollarla emekli maaşı alan kişileri yapay zeka ile tespit edecek.

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Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek 3

SGK daha önce denetimlerini doğal yollarla yaparken kendilerine gelen ihbarları da değerlendirmek için hem çok zaman kaybediyordu hem de bir çok hata yapılabiliyordu.

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Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek 4

Bu durumu değiştirmek isteyen SGK iş yükünü hafifletecek yapay zeka kullanarak emekli maaşları mercek altına almaya karar verdi.

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Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek 5

Bu yöntemle dolandırıcılık yapılarak kazanılan emekli maaşları daha hızlı ve kolay bir şekilde tespit edilebilmesi hedefleniyor.

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