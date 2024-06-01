Emekli maaşlarında iki aşamalı zam gündemde. Emekliyi kurtaracak formül belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaşlarında iki aşamalı zam gündemde. Emekliyi kurtaracak formül belli oldu

Bayram ikramiyelerinde umduğunu bulamayan milyonlarda emekli umudunu Temmuz ayına bağladı. Ancak yapılması beklenen yüzde 25'lik zam oranı da emeklinin geçinmesine yetmiyor.

Zamlı hali ile en düşük emekli maaşının Temmuz'da ancak 12 bin 500 liraya çıkacağının belli olması sonrası emeklilerde seyyanen zam beklentisi oluşmasına neden oldu.

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan 1 Temmuz'da enflasyon farkının belli olmasının ardından 20 Temmuz'a kadar hükümetin yeni bir zam oranı kararlaştırabileceğini dikkat çekmişti.

Emekli maaşlarına sadece enflasyon zammı yapılmasının emekliyi sefalete sürükleyeceğini savunan SGK Başusmanı İsa Karakaş emekliye yapılması gereken ikili zam formülünü açıkladı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, enflasyon zammı dışında emeklilere bir iyileştirme yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

İsa Karakaş, emekli maaşlarının yoksulluk ve açlık sınırlarının altında kaldığını hatırlatarak diğer yandan emeklilerin asgari ücretin altında bir maaş almaması gerektiğini vurguladı.

2003 yılında emekli maaşlarının asgari ücretin bir buçuk katına denk geldiğini anımsatan İsa Karakaş, bu oranın günümüzde ise yüzde 60'a düştüğünü söyledi.

“SEYYANEN ZAM YAPILMAZSA EMEKLİLERİN DURUMUNUN DÜZELME ŞANSI YOK”

İsa Karakaş, emekli maaşlarının iyileştirilmesi için de iki aşamalı bir zam önerisi yaptı. Emeklilere öncelikle bir seyyanen zam yapılması gerektiğini belirten İsa Karakaş, ardından da oransal zamlarla maaşların yaşanabilir hale getirilmesi gerektiğini aktardı. İsa Karakaş seyyanen zam olmadan emeklilerin durumunun asla düzelmeyeceğini belirtti.

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