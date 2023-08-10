Emekli öğretmen ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Emekli öğretmen ağaçtan düşerek hayatını kaybetti



Olay, ilçeye bağlı Kandilli beldesi Yenimahalle'de meydana geldi. Evinin önündeki erik ağacına çıkan emekli öğretmen Halit İbşiroğlu, dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

Kendisinden bir süre haber alamayan yakınları bahçeye geldiklerinde İbşiroğlu'nu ağacının dibinde yatar vaziyette buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrişoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli öğretmen İbrişoğlu'nun cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin ve nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından

Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna otopsi için kaldırıldı.

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