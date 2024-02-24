Emekli öğretmen çöp evde ölü bulundu

İçeride, emekli öğretmen Doğan Sadioğlu'nun (83) cansız bedeni bulundu.

Rüstempaşa Mahallesi İsmet Acar Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katından kötü koku gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, dairede yaşayan Doğan Sadioğlu'nun 15 gündür haber alınamadığını öğrendi. Sadioğlu'nun evinde çöp topladığı bilgisi üzerine, polis ve belediye temizlik ekipleri daireye girdi. İçeride Sadioğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Sadioğlu'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis incelemesinin ardından, belediye ekipleri çöpleri temizlemek için çalışmaya başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.