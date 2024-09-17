Emekli öğretmenin cesedi gölette bulundu

Kaynak: AA
Emekli öğretmenin cesedi gölette bulundu

Bir emekli öğretmenin cesedi Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bulundu.

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bir emekli öğretmenin cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, göletin yüzeyinde ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi göletin kıyısına çıkarttı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, Daday Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan kimlik tespitinde cesedin 69 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Sezer'e ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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