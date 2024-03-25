Emekli promosyonlarında ödeme tarihi netleşti. Başvurular başladı

Emekli promosyonunun kamu bankalarında 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişecek şekilde güncellenmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emeklilere yönelik banka promosyonu ödemesi hakkında açıklama yapmıştı.

Bakan Vedat Işıkhan, 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edildiğini belirterek, başvuruların 25 Mart Pazartesi günü (bugün) başlayacağını ve promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla yatırılmaya başlanacağını dile getirmişti.

Emekli promosyon ödemesi başvuruları bugün başladı

Kamu bankalarında 8 - 12 bin TL’ye yükseltilen emekli promosyon tutarları için güncelleme başvuruları bugün başladı.

e-devlet üzerinden seçim yapabilecek

Başvuru yapabilmek için, promosyon seçimi yapılacak bankaya gitmek yeterli oluyor. Emeklilerin maaş tercihini e-devlet üzerinden de yapabilme fırsatı bulunuyor. Özel bankalarla da promosyon tutarlarında güncelleme için çalışmalar devam ediyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'e konuya dair değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Hesaplama nasıl olacak?

Son güncelleme 2022’de yapılmıştı. 16 milyon emeklimizin tamamını kapsayan bir çalışma. Emeklilerimizin maaş promosyonlarında da ikramiyenin yanı sıra gelirlerinde artış olacak. 4 bin lira aldığını var sayalım bir emeklimizin diyelim ki, 1,5 yıldır alıyor ve 1,5 yılı var. Dolayısıyla 1,5 yıllık tutar yeni alacağı tutardan düşülecek