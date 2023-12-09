Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu ABD’nin Ukrayna ve Gazze planlarını açıkladı

Yeniçağ yazarı Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından ABD'nin Ukrayna ve Gazze'deki planlarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu ABD’nin Ukrayna ve Gazze planlarını açıkladı

Babüroğlu, Ukrayna ve Gazze'de devam eden savaş halinin ABD tarafından devam etmesinin istendiğini söyledi.

Washington Post'un konuya dair bir yazısına da değinen Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu şu paylaşımı yaptı:

ABD Ukrayna'da, Gazze'de ya da başka bölgede savaşın bitmesini neden istemez?

Washington Post'tan ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardıma ilişkin geniş bir araştırmaya dayalı makale:

-Ukrayna'ya ayrılan 68 milyar dolarlık askeri yardımın yaklaşık %90'ı ABD şirketlerinin kamu alımları ve personel maaşları olarak ABD'de kalıyor.

-ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardım, ABD askeri endüstrisini canlandırdı, bazı şirketleri kurtardı. Ukrayna'ya verilen silahlar ABD'de en az 31 eyalet ve 71 şehirde üretiliyor. Stinger füzeleri gibi bazı silahlar 2005'ten bu yana ilk kez üretime başladı.

-Bazı ABD silahlarının Ukrayna'da başarılı şekilde kullanılması, dünyada talep yarattı. Bu durum, ABD ekonomisini besleyecek.

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