Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Atatürk'ün mucizesini açıkladı

Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Geçen hafta Trabzon’da Kuveytli bir turistin darp edilmesi sonrası Valilikten, Emniyete birçok devlet kurumu açıklama yapmış, darp edilen Kuveytli turiste geçmiş olsun ziyaretinde bulunulmuştu.

Sonrasında iktidara yakın gazeteci ve yazarlar, Arap dünyasına seslenerek "Biz bir milletiz" başlığıyla bir video yayınladı. Videoda Türkçe ve Arapça konuşan gazeteciler, Türkiye'de bazı kişilerin nefret tohumları ektiğini söyledi.

Dr. Naim Babüroğlu, yaşanan bu gelişmelere sosyal medya hesabından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğun cumhuriyetin ülkeye getirdiği kazanımları hatırlatarak cevap verdi.

“ATATÜRK’ÜN CUMHURİYETİ ATATÜRK’UN MUCİZESİ”

Babüroğlu, Atatürk’ün Cumhuriyeti Atatürk’ün mucizesidir deyip, ümmet anlayışının İslam coğrafyasındaki ülkelere getirdiği zararları hatırlattı ve Arap ülkelerinin bile ulus devlet yapısına doğru yöneldiğini belirtti.

Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin ümmeti millet, kulu da değerli bir birey yaptığını anımsatan Babüroğlu, kadınların da toplum hayatında eşit haklara kavuştuğunu söyledi.

Kadınların seçme ve seçilme hakkının birçok Avrupa ülkesinden önce Türkiye’de hak kazandığını belirten Babüroğlu bu gelişmeleri Atatürk’ün mucizesi olarak tanımladı.

Babüroğlu’nun yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

“Atatürk; Cumhuriyet’le ümmeti millet; kulu değerli birey yaptı. Kadına toplum hayatında eşit haklar tanıdı.

4 kadınla evlenme kalktı, 1926 Medeni Kanun’la tek eşlilik getirildi. Mahkemede eşit şekilde tanıklık yapma ve miras hakkı Medeni Kanun’la verildi.

1934’te kadına milletvekili seçme-seçilme hakkı tanındı. İtalya, Fransa gibi ülkeler bu hakkı 1946’da; İsviçre 1971’de verdi.

-Atatürk’ün Cumhuriyeti Atatürk’ün mucizesidir.

-Ümmet anlayışıyla Osmanlı Devleti ayakta duramadı. Ve yıkıldı. Ümmet anlayışı etkili olsaydı, acı ve gözyaşı döken Müslüman ülkelerde refah olurdu.

-Ümmet anlayışı başarılı olsaydı İsrail kurulamaz ve Filistin bu durumda olmazdı. Suriye, Irak, Libya, Yemen parçalanmazdı.

-Arap ülkeleri bile ulus devlete yöneliyor.”