Emekli vatandaşın isyanı: '200 kilometre uzakta memleketim var oraya gidemiyorum. İnsanın aklıyla alay ediyor bunlar'

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, emekli bir vatandaşın indirimli uçak bileti müjdesine verdiği ilginç cevabıyla dikkat çekti. Sokak röportajında kendisine sorulan uçak bileti indirimiyle ilgili soruya yanıt veren vatandaş, "Washington'da yerlerimi ayırttım. Amerika yolcusuyum, Karayipler'e gideceğim. Yahu 200 kilometre uzakta memleketim var oraya gidemiyorum. İnsanın aklıyla alay ediyor bunlar" şeklinde hem güldüren hem de düşündüren bir cevap verdi. Videonun yayılmasıyla birlikte sosyal medyada hızla viral oldu