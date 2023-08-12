Emekli vatandaştan zam isyanı: Bıktık usandık terk edip gideceğiz bu memleketi

Türkiye’de 14 ve 28 Mayıs’taki genel seçimlerin ardından zam yağmuru başladı. Her geçen gün yeni bir kaleme zam gelirken, vatandaşlar fiyat artışlarına isyan ediyor. Son olarak dün gece itibarıyla motorine 1.80 TL’lik zam geldi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli Zeki Çıngır, yakıt almak için geldiği akaryakıt istasyonunda yeni fiyat tarifesine isyan etti.

“İSYAN EDİYOR MİLLET”

Çıngır, “Her gün oluyor her gün zam bu nedir ya? Vallahi bıktık usandık bin lira çektirmişim 24 litre mazot. Nedir bu milletin çektiği ya. Bir gün önce Elbistan’dan almışım 37,75 liraya şimdi olmuş 39 bilmem kaç kuruş. Verdikleri 3 kuruş emekliye zam veriyorlar, 100 katı bin katı ya. Böyle bir şey olur mu arkadaşım ya? İsyan ediyor millet. Bir arabanın muayenesi 600 lira, şimdi bin 200 lira. 90 liraydı egzoz muayenesi olmuş 200 lira. Bu nedir ya? Nereye gideceğiz? Terk edip gideceğiz bu memleketi” sözleriyle tepki gösterdi.