Emekli ve memurun gözü Kabine toplantısında. Ek zam ve refah payı verilecek mi?

Emeklinin ve memurun gözü yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısında olacak.

EMEKLİ VE MEMURA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

2024'ün yıllık enflasyonunun netleşmesiyle birlikte maaş artış oranları da belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 11,54, SSK BAĞKUR emeklisi ise yüzde 15,75 zam aldı.

Toplantıda memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masada olacağı belirtildi. Konuya ilişkin yasal düzenleme yapılması bekleniyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER DE MASADA OLACAK

Kabine'de dış politika başlığının ana başlığı Suriye'deki son gelişmeler olacak. Suriye'de yeniden imar çabalarına katkı sağlamak için bakanlıklar heyetler yollamıştı. Bu kapsamda ekiplerin çalışmaları değerlendirilecek. Özellikle altyapı, enerji ve tarım alanındaki tespitler masaya yatırılacak.

Suriyelilerin güvenli dönüş süreçlerinde varılan aşama ve bundan sonraki yol haritası da mercek altına alınacak.