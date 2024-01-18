Emekli yiyecek ekmek bulamıyor yandaş medya uçak biletine indirim diyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 10 bin TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığıyla özellikle büyükşehirlerde kiralık daire bile tutulamıyor. Yüzde 5'lik zammı çok düşük bulan emekliler "Hükümet bize sadaka gibi zammı layık gördü. Bu parayla geçinebilmenin imkanı yok. İstanbul'da dükkandan alınan simit 15 TL oldu. Çoğu yerde de ekmek 10 TL'den satılıyor" diyerek hayat pahalılığından yakındı.

Emeklilerin tepkileri zam oranının açıklandığı günden beri artarak devam ediyor. Bu duruma "Dur" demek isteyen yandaş gazeteler de Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler yılı" ilan etmesinden yola çıkarak kara bulutları dağıtmak için müjdeler yağdırmaya başladı.

Gazeteler "Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ödenen ve hâlihazırda 2.000 lira olan bayram ikramiyesini artırmak için çalışma yapıldığını, 65 yaşını dolduran emekli vatandaşlara özel bir kart verilmesi, bu kartın sahiplerine hem şehirler arası otobüs, tren ve uçak biletlerinde hem de sinema, tiyatro ve müze gibi kültürel faaliyetlerin biletlerinde indirim uygulanması planlanıyor" diyerek emeklilere unutulmadıklarını hatırlatan haberler yapmaya başladı.

Bunu duyan bir emekli "Ben ucuz diye ekmeği bile Halk ekmekten alıyorum. Uçak biletine indirim yapılacakmış. Bana önce havalimanına aldığın aylıkla nasıl gideceksin diye sorun. Bu zammı bana verenlerden tek ricam var. Bana 10 bin TL'ye bir ev bulsalar da taşınsam. Evlatlarım bana para vermese sokakta yaşamaya başlarım" dedi.

Bayram ikramiyelerine yapılacak zammı şimdiden gündeme getirmenin vicdansızlık olduğunu belirten başka bir emekli ise "Ramazan bayramı 10 nisan olabilir. Şimdi hükümete yakın medya kuruluşları müjde diyerek bayram ikramiyesine zam üstüne zam yaparlar. 5 bin TL'ye kadar çıkarlar. Amaç sadaka gibi zammı unutturmak" yorumunu yaptı.

Emeklilerin yüzde 70'inin AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir başka emekli ise "AKP'yi dilinden düşürmeyen ve sandıklar açılır açılmaz oyunu sandığa ilk atan bir arkadaşım var. Seçim dönemi paket paket makarnalar ile kumanya kutularını evine getirmişti. Şimdi ise askıda ekmek alarak evine götürüyor. Bu hükümet zammı bırak maaşları yarı yarıya düşürse de emeklilerden yine oy alır" dedi.