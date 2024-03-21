Emekli zam seyyanen zam beklerken ‘Emekli Kart’ çıktı! İşte ilk uygulanan şehir ve avantajları

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’te yaşayan 65 yaş üstü 76 bin vatandaşın faydalanacağı ‘Emekli Kart’ı tanıttı.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla verilen iftarda Fatma Şahin tarafından tanıtılan Emekli Kart’ı kullanan vatandaşlara içme suyunda, ilan ve reklam vergisinde ve belediyeye bağlı sosyal tesislerde yüzde 20 indirim uygulanacak.

EMEKLİLER İÇİN LOKANTA

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Haydi Sofraya Lokantaları’nda yüzde 20 indirim olacak.

EMEKLİLER İÇİN KONUT PROJESİ

Gazi Konut projelerinde emekliler için yüzde 20 konut kontenjanı ayrılacak. Doğalgaz tesisatı desteği başvurularında öncelik, kentte bulunan mağaza ve firmalarda özel indirimler yer alacak.

EMEKLİ LOKALİ AÇILACAK

Şahin tanıtımda, “Yaşlılarımızdan kim hobi bahçesi istiyorsa yeni dönemde hobi bahçesi yapacağız. Bostanınızı ekip biçeceksiniz istediğiniz gibi bir diğer istediğiniz de emekliler lokaliydi. Öğretmen Evi’nin eski tesisi yıkılıyor. Eski yerine de bir emekli lokali yapacağız. Yeni dönemde ayrıca bu lokalleri çoğaltacağız” dedi.