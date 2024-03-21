Emekli zam seyyanen zam beklerken ‘Emekli Kart’ çıktı! İşte ilk uygulanan şehir ve avantajları

Kaynak: Haber Merkezi
Emekli zam seyyanen zam beklerken ‘Emekli Kart’ çıktı! İşte ilk uygulanan şehir ve avantajları
Emekliler zam seyyanen zam beklerken, ‘Emekli Kart’ haberi geldi. Yerel seçim öncesi milyonlarca emekli zam yerine ‘Emekli Kart’ kullanacak. ‘Emekli Kart’ ilk olarak Gaziantep’te uygulanmaya başladı. ‘Emekli Kart’tan kimler faydalanacak, avantajları neler? İşte tüm detaylar…

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’te yaşayan 65 yaş üstü 76 bin vatandaşın faydalanacağı ‘Emekli Kart’ı tanıttı.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla verilen iftarda Fatma Şahin tarafından tanıtılan Emekli Kart’ı kullanan vatandaşlara içme suyunda, ilan ve reklam vergisinde ve belediyeye bağlı sosyal tesislerde yüzde 20 indirim uygulanacak.

kart1.jpg

EMEKLİLER İÇİN LOKANTA

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Haydi Sofraya Lokantaları’nda yüzde 20 indirim olacak.

EMEKLİLER İÇİN KONUT PROJESİ

Gazi Konut projelerinde emekliler için yüzde 20 konut kontenjanı ayrılacak. Doğalgaz tesisatı desteği başvurularında öncelik, kentte bulunan mağaza ve firmalarda özel indirimler yer alacak.

kart2.jpg

EMEKLİ LOKALİ AÇILACAK

Şahin tanıtımda, “Yaşlılarımızdan kim hobi bahçesi istiyorsa yeni dönemde hobi bahçesi yapacağız. Bostanınızı ekip biçeceksiniz istediğiniz gibi bir diğer istediğiniz de emekliler lokaliydi. Öğretmen Evi’nin eski tesisi yıkılıyor. Eski yerine de bir emekli lokali yapacağız. Yeni dönemde ayrıca bu lokalleri çoğaltacağız” dedi.

Son Haberler
Aç karnına 2 kaşık tahin yiyin. Bakın neler oluyor Sağlık
Aç karnına 2 kaşık tahin yiyin. Bakın neler oluyor
Aksaray'da köy düğününde tekno müzikle oynayan yaşlı amcaların videosu viral oldu Video
Aksaray'da köy düğününde tekno müzikle oynayan yaşlı amcaların videosu viral oldu
Büyükekşi'nin iftarda lokmalar boğazına dizildi. 'Oosterwolde ile Batshuayi bu ligde bir daha forma giyemez.' Şerafettin Tilki ortaya çıkardı Spor
Büyükekşi'nin iftarda lokmalar boğazına dizildi. 'Oosterwolde ile Batshuayi bu ligde bir daha forma giyemez.' Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Beşiktaş'ın 2 rakibi belli oldu Spor
Beşiktaş'ın 2 rakibi belli oldu
Kedi uzanamadığı ciğere pis der atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Kedi uzanamadığı ciğere pis der atasözünün anlamı nedir?
Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu Ekonomi
Türkiye'nin gözbebeğini Japonlar satın aldı. Mutfak ürünleri kapışılırcasına satılıyordu
Snowboardla Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı! Nefes kesen anlarda bir ilke imza atıldı Yaşam
Snowboardla Doğu Ekspresi’nin üzerinden atladı! Nefes kesen anlarda bir ilke imza atıldı