Emekli zammında hesap değişti. Ünlü ekonomist zam ve refah payı oranını verdi

Kaynak: Milliyet
Emekli zammında hesap değişti. Ünlü ekonomist zam ve refah payı oranını verdi
Seçim öncesi seyyanen zam alamayan milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz'da yapılacak zam ve iyileştirmelere çevrildi. Peki emeklinin Temmuz zammına ek refah payı verilecek mi? Ünlü ekonomist Temmuz'da emekliye yapılacak zam formülünü açıkladı.

TÜİK'in açıklamalarına göre belli olan 2 aylık enflasyon verisinin ardından Temmuz zammı için SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 11,53’lük artışı garantilemişti. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte bu oran yüzde 15'i buldu. Ancak emeklinin kafasındaki refah payı ve kök maaş hesabı konusundaki soru işaretleri giderilemedi. Ekonomist Muhammet Bayram, emeklinin Temmuz maaşına yapılacak zam ve düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulunarak kafalardaki soru işaretlerine yanıt verdi. Emekliye Temmuz'da enflasyon zammına ek refah payı verilecek mi? Kök maaş düzenlemesi gelecek mi?

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Muhammet Bayram açıklamasında seçim öncesi emeklilere seyyanen zam verilmese de Cumhurbaşkanı'nın 2024 yılını emekliler yılı ilan etmesinin ardından emeklilere zincir marketlerde, kooperatif marketlerde, tren hatlarında, uçak ve otobüs şirketlerinde indirimlerin söz konusu olduğunu hatırlattı.

Temmuz zammına ilişkin oran veren Muhammet Bayram ancak refah payı verilip verilmeyeceği konusunda da iyimser konuşarak nedenlerini anlattı.

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EMEKLİLERE TEMMUZ ZAMMINDA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

İlk 3 aylık enflasyon verilerine göre emeklilerin yüzde 15'lik bir oranda zammı garantilediğini belirten Bayram, Nisan Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte emekli zam oranının yüzde 25 seviyesine ulaşabileceğini söyledi. Bayram daha önceki zam dönemlerinde olduğunu gibi bu Temmuz'da yapılacak zamda emekliye yine bir refah payı ödenmesini beklediğini söyledi.

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Temmuz zammında yüzde 25'lik enflasyon farkının üzerine yüzde 5'lik bir refah payı eklentisi ile emekliye yüzde 30 zam yapılacağını belirten Bayram, zaten enflasyonun sene sonuna kadar gerilemesinin beklediği için emeklinin alım gücünün de artacağını savundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SİL BAŞTAN

Şu an en düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğunu hatırlatan Bayram, aslında bu rakamın en az 15 bin lira seviyesinde olması gerektiğini söyledi. Emeklilerin nefes alması için en düşük emekli maaşının 15 bin lira olması gerektiğini belirten Bayram, sorunun kök maaşın düşük olmasından kaynaklandığını vurguladı. Düşük kök maaş nedeni ile emeklinin yapılan zamlardan faydalanamadığını belirten Bayram devletin çok düşük olan emekli maaşlarını sosyal devlet ilkesi gereği 10 bin TL'ye tamamladığını hatırlattı. Bayram "Aslında şu anda devletimiz sosyal devlet ilkesi gereği düşük olan maaşları kendisi tamamlıyor. Bu nedenle kök maaşın en düşük emekli maaşına sabitlenmesi büyük bir devrim olur." diye konuştu.

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