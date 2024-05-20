Emekliden kurban isyanı: 3 bin lirayla tavuk kesemeyiz

Kurban Bayramına 26 gün kala emekli vatandaşlar, nasıl kurban keseceklerini kara kara düşünüyor. Emeklinin aldığı maaş, kendisine yetmezken kurban da kesemeyecek durumda.

Artvin'de Kurban Bayramı'nı sıkıntıyla karşılayacak vatandaşlardan biri olan emekli Celal İpek, Maaşının 15 bin lira olduğunu ifade ederek, "Almış olduğumuz maaşla kurban bile kesemeyiz" ifadelerini kullandı.

"İKRAMİYEYLE TAVUK KESEMEYİZ"

Kurban kesme şansının sıfır olduğunu söyleyen İpek, "3 bin liralık ikramiyeyle tavuk kesemeyiz. Emekli ya da yana gelirimiz olmaz ise zaten kesemeyiz ve et bizim evimize kurbandan kurbana giriyor. Bizim bugün almış olduğumuz maaşla kurban bile kesemeyiz alıyoruz 15 bin lira maaş ve bir kurban tutuyor 25 bin lira e nasıl keseceğiz, bakın ortamı görüyorsunuz pahalılık almış başını gidiyor. Eskiden bir maaşla 4 tane cumhuriyet altını alıyorduk şimdi ise bir tane alamıyoruz ve nasıl geçineceğiz sana soruyorum" dedi.

"3 BİN LİRAYLA CEKETİN YAKASINI DİKEMEZSİN"

Emekli Şaban Uyar ise "87 yaşındayım ve bu yaşıma kadar kurbanı kesmişimdir ama inanın bu sene aldığım 10 bin lira ile 20 bin liralık kurbanı nasıl keseyim. Allah sorar bana borçla kurban kesmeyi, yanlış mı diyorum kardeşim. Kurbanda verecekleri 3 bin lirayla ceketin yakasını dikemezsin" diye konuştu.

"VERİLEN BU İKRAMİYE YETMİYOR"

Emekli Turgut Topal ise "Emekliler zaten kendileri kurban yani nasıl kurban kessinler bilmiyorum. Yani verilen bu ikramiye yetmiyor ve vatandaşın parasıyla vatandaşla dalga geçmenin bir anlamı yok. Verilen ikramiye aldatıcıdır ve hikayedir. İnsanlara para verecekseler düzgün versinler, insanca yaklaşsınlar ve para veriyoruz görüyorsunuz demeyle değil verdikleri parayı bir yere kullanabilsin” açıklamasında bulundu.