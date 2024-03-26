Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı

Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
SGK, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada maaş promosyonu almak isteyen emeklilerin beyanname vermesi gerektiği kaydedildi.
1/9
Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı 1

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), emekli aylığı alanlara yönelik promosyon ödemelerinin, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 ila 12 bin lira arasında belirlendiği bildirildi.

2/9
Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı 2

Maaş promosyonu almak isteyen emeklilerin bankalara beyanname vermesi zorunlu.

3/9
Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı 3

SGK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurumdan aylık alan 12,7 milyon emeklinin bulunduğu, ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

4/9
Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı 4

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak, 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

5/9
Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı 5

Bunun dışında, SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir."

6/9
Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı 6

Açıklamada, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekleri, diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

7/9
Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı 7

ZAMLI PROMOSYON ALMAK İSTEYEN EMEKLİLER NE YAPMALI?

Kamu bankalarından maaş alan emeklilerin promosyonları yeni ücretlere otomatik güncellenmiyor.

8/9
Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı 8

Zamlı promosyon emeklilerin banka şubelerini gidip güncelleme başvurusu yapması gerekiyor.

9/9
Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı 9

Öte yandan baka değişimleri sözleşme bitimi sonrasında e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. e-Devlet’te yer alan banka tercihi bölümünden istenen banka seçiliyor. Ancak bunun maaşı almadan 10 gün önce yapılması gerekiyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
165 bin TL'ye 3+1 müstakil ev. Devlet de yardım ediyor
165 bin TL'ye 3+1 müstakil ev. Devlet de yardım ediyor
Enginar hasadı başladı soyucular paraya para demiyor. Adedini 15 saniyede ayıklıyorlar
Enginar hasadı başladı soyucular paraya para demiyor. Adedini 15 saniyede ayıklıyorlar
Selçuk Geçer bas bas bağırdı! Parasını buna yatıran dımdızlak kalacak
Selçuk Geçer bas bas bağırdı! Parasını buna yatıran dımdızlak kalacak
İslam Memiş altının çok sert düşeceği tarihi açıkladı. "Hazırlıklı olun" uyarısı yaptı
İslam Memiş altının çok sert düşeceği tarihi açıkladı. "Hazırlıklı olun" uyarısı yaptı
Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar
Bankaların mevduat faiz oranları belli oldu. İşte o oranlar
Ankara’da şok etkisi yapacak anket. Vatandaşın kararı bu oldu
Ankara’da şok etkisi yapacak anket. Vatandaşın kararı bu oldu