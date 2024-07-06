Emekliler Derneği Başkanından çağrı

Emeklilerden çağrı

Türkiye Emekliler Derneği TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin komşularına muhtaç kaldığını söyledi.

Yazılı açıklama yapan TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün “Neredeyse dünyanın en düşük alım gücüne doğru yürüyen emeklilerimiz; sosyal yardımlara, aile içi desteklere, hatta komşu desteklerine muhtaç hâle gelmişken ortada hiçbir sorun yokmuş gibi tepkisiz kalamayız” dedi.

Emeklilerin nefes alamaz nefes alamaz duruma geldiğini ifade eden Kazım Ergün, TÜİK'in yüzde 24,73'lük oranındaki 6 aylık TÜFE'nin bütün kesimler tarafından gerçekçi bulunmadığını söyledi.

Kazım Ergün açıklamasında şunları söyledi

"Yaklaşık 4 milyon emekli ‘0’ zam alıyor ve aylığı yine 10 bin TL olarak kalıyorsa ortada çok büyük bir yanlış, hata, ayıp var demektir. Bu hatadan acilen dönüleceğini, mağduriyetin giderileceğini yetkililerimizden bekliyoruz. Yaklaşık 22 yıl önce 257 lira olan en düşük emekli aylığıyla 15 gram altın alınabilirken bugün ne yazık ki, yapılan zamma rağmen 10 bin lira en düşük emekli aylığıyla 4 gram altın alınabiliyor. Yani emeklinin her aylığından 11 gram altın eksilmiştir. Bu gerçek ortadayken emeklinin enflasyona ezdirilmemiş olduğu iddiaları gerçeklerden uzaktır. Neredeyse dünyanın en düşük alım gücüne doğru yürüyen emeklilerimiz; sosyal yardımlara, aile içi desteklere, hatta komşu desteklerine muhtaç hâle gelmişken ortada hiçbir sorun yokmuş gibi tepkisiz kalamayız.

CUMHURBAŞKANI'NA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı ve ekonomi idaresinde söz sahibi olan bütün yetkililere çağrıda bulunan Kazım Ergün, "Emeklinin çığlığını duyun ve alım gücünü bir nebze de artırın diyoruz. Çünkü gerçekten nefesimiz kesildi. Üzerimizde onca dolaylı vergi yükü varken bunların daha da artırılması ve geçmişte vergi iadesi olarak ödenirken bizim gayretlerimizle aylıklarımıza eklenen ek ödemeler artık son derece yetersiz kalmıştır. Yüzde 4-5 oranlarının artırılmasını ve güncellenen KDV ve ÖTV oranlarına göre yeniden belirlenmesini istiyoruz. Yıllarca sağlık primi ödedikten sonra sağlıkta katkı payı adı altında hastanelerde veya eczanelerde ödeme yapmak istemiyoruz." dedi

Ergün ayrıca seyyanen refaf payı verilmesi gerektiğini de söyledi.