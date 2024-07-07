Emekliler dikkat! SGK'dan kritik adım geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekliler dikkat! SGK'dan kritik adım geldi

Emekliler artık bu bilgilere kolayca erişebilecek ve kendileri için önemli olan güncellemelerden haberdar olabilmeleri için SGK'dan kritik bir adım geldi.

Türkiye'deki emekliler için büyük bir kolaylık sağlayacak olan "emekliler.gov.tr" web portalı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hizmete sunuldu. Bu yeni platform, emeklilere özel indirimler ve avantajlar sunarken, aynı zamanda 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' gibi yenilikçi hizmetleri de içeriyor.

SGK'nın resmi sosyal medya kanalları üzerinden yapılan açıklamada, emeklilerin bu hizmetlere kolayca ulaşabilecekleri belirtildi. Portal, emeklilerin hayatını kolaylaştırmayı ve dijital ortamda daha aktif olmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Emekliler, bu sayede birçok fırsattan hızlı ve güvenli bir şekilde faydalanabilecek.

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DİJİTAL KİMLİK KARTI OLUŞTURULACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yaptığı açıklamaya göre, emekliler için "emekliler.gov.tr" adresinde yer alan bir video aracılığıyla dijital kimlik kartlarının oluşturulma süreci anlatılmaktadır. Emekliler, bu dijital kimlik kartlarını oluşturduktan sonra, kartın üzerinde bulunan QR kodu sayesinde çeşitli indirimlerden yararlanma imkanına sahip olacaklar. Kartın PDF formatında çıktısını almak mümkün olup, böylece emeklilerin hayatını kolaylaştıracak bir adım atılacak.

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