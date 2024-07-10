Emekliler için Ankara’dan son rakam geldi! Bütün emekliler alacak

Bu yöndeki çalışmanın yarın tamamlanması beklenirken, partide, tartışmalara konu olan kök maaş sorununu tamamen ortadan kaldırmaya yönelik yeni formül arayışlarının da sürdüğü belirtiliyor.

Şu an için tüm emeklilere yansıtılacak zammın henüz karara bağlanmadığı ifade ediliyor. Eğer bu düzenleme onay alırsa, 2024 yılı içinde en düşük emekli maaşı alanlara ikinci kez iyileştirme gelmiş olacak.

Ancak, 'kök maaş' sorunundan ötürü milyonlarca emekli zam alamayabilir. Ocak 2024’ten bu yana 10 bin lira olarak uygulanan 'en düşük emekli maaşı' na yasal düzenleme yapılmazsa yaklaşık 1 milyon emekli bu yüksek enflasyon ortamına rağmen 10 bin lira almaya devam edecek. 2.7 milyon emeklinin zam oranı ise yüzde 24,73’ün altında kalacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN LİRA

AKP'nin bu konuda harekete geçtiği öğrenilildi. Yapılan çalışmada en düşük emekli maaşının en az 12 bin TL olması öneriliyor.

TÜM EMEKLİLERE 2 BİN LİRA SEYYANEN ZAM

Kök maaş sorununu tamamen ortadan kaldırmak için yeni formüller arayan AK Parti, aynı zamanda tüm emeklilere 2 bin TL’lik seyyanen zammı da tartışıyor. Ancak henüz alınmış bir karar yok.