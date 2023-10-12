Emekliler İŞKUR kapısında. Vahim tablo ortaya çıktı

Enflasyon nedeniyle eriyen alım gücünden en çok asgari ücretle çalışanlar ve emekliler etkileniyor.

Emekli maaşları ile geçinemeyen emekliler çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor.

İŞKUR’un ocak-eylül dönemine yönelik verileri vahim tabloyu gözler önüne serdi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Ülkede giderek derinleşen ekonomik kriz, 7’den 77’ye milyonlarca yurttaşı yoksulluğun pençesine attı. Ailesinin ekonomik durumu nedeniyle çalıştırılan çocuk sayısı her geçen gün artarken yasal olarak emekliliği hak eden çok sayıda yurttaş da “sefalet ücreti” olarak nitelendirilen emekli maaşları ile geçinemediği için çalışmaya devam etmek zorunda kaldı. İŞKUR’un ocak-eylül dönemine yönelik verileri de emeklilerin içinde bulunduğu vahim tabloyu gözler önüne serdi.

Verilere göre, 60-64 yaş grubundaki 4 bin 892 yurttaş ve 65 yaş üzeri yaş grubundaki bin 457 yurttaş ocak-eylül döneminde işe yerleştirildi. İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen 60 ve 65 yaş üstü yurttaşların toplam sayısı ise 6 bin 349 oldu. Bu kişilerin bin 338’inin kadın 5 bin 11’inin ise erkek olduğu bildirildi. Kayıtlı işsizlerin bekleme sürelerine yönelik veri de emeklilerin içinde bulunduğu durumu ortaya koydu. Buna göre 60-64 yaş grubundaki 16 bin 53 kişi ile 65 yaş ve üstü grubundaki bin 62 kişinin iş beklediği belirtildi. İŞKUR'a kayıtlı işsiz 60 yaş ve üzeri yurttaşların 5 bin 156’sının, bir yıldan fazla süredir iş beklediği ifade edildi.

İşsizlik ödeneğine başvuran 60 yaş üstü yurttaşların sayısı da dikkat çekti. Ocak-Eylül 2023 döneminde toplam 5 bin 285 yurttaş işsizlik ödeneği için başvuru yaptı. Başvuruların yalnızca 2 bin 789’u karşılanabildi.

İŞKUR’un, “nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlerin işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemlemesi ve eğitim vererek işe alması” amacıyla başlattığı İşbaşı Eğitim Programları’na katılan 60 yaş üstü yurttaşların sayısı da kayıtlara yedi olarak geçti.

EMEKLİYE ÖDEMEDE KAPSAM GENİŞLEMEYECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeye ilişkin, "Çalışan emeklilerimizi kapsamdışında bıraktık. Gündemimizde başka bir çalışma söz konusu değil" dedi. Işıkhan memur ve emeklilerin beklediği zam hakkında ise "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" ifadelerini kullandı.