Emekliler maaşınızdan olabilirsiniz. Sakın bu tuzağa düşmeyin

Ankara'da emekliler ve memurlara sahte ilanlarla dolandırdılar. "Kredi alamayan memurlara, emeklilere ve kamu görevlilerine kredi çıkarılır" ilanı veren çete 99 kişiye senet ve fatura imzaltıp, 5 milyon lira dolandırdılar. Maaaşlarına da haciz getiren çete üyesi 7 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında, 30 ile 954 yıl arasında değişen hapis cezası istendi.

CİMER'E BAŞVURDU SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Soruşturma CİMER'e yapılan bir soruşturmayla başladı. Kamil K.Ö.'nün CİMER'e yaptığı başvuruda, Ünal K.'dan aylık yüzde 20 faizle 18 bin TL aldığını belirtti. Ayrıca kendisinden boş senet talep edildiğini belirten vatandaş zor durumda olması nedeniyle kabul ettiğini ifade etti.

BORCUNU ÖDEDİ SENEDİNİ ALAMADI

18 Bin liralık borcu 37 bin lira olarak ödemesine rağmen senetlerin geri verilmediğin iddia etti. Bunun yanında borcunun daha bitmediğinin belirtilerek, tehdit edildiğini anlatan Kamil K.Ö senede 90 bin TL yazılarak, Ankara 8.İcra dairesinde icra işlemi başlatıldığını söyledi.

Bu ifadelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Çete elemanı olduğu belirtilen 7 şüphelinin, ilanlar bastırarak otobüs durakları, kahvehaneler ve benzeri yerlere yapıştırdıkları tespit edildi. Ayrıca zanlıların faizle tefeci parası vermek için sosyal medya üzerinden de reklam paylaştıkları belirlendi.

Şüphelilerin internet ve sosyal medya hesapları takip altına alındı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 'tefecilik' suçundan Altan P. ve İbrahim M.'nin 30 yıla, Tahsin Yasin K.'nın 120, Bahri G.'nin 930, Ünal K.'nın 954, Cansu A.'nın 54 yıla kadar, Şerife K.'nın ise 234 yıla kadar hapisleri talep edildi.

İddianamede, şüphelilerin 99 mağdurdan 5 milyon TL lira haksız kazanç sağladı belirtildi.