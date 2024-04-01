Emekliler seçimlere damga vurdu. En yaşlı 10 ilin 8'ini CHP kazandı

31 Mart yerel seçimleri henüz resmileşmese de AKP ve MHP’nin başını çektiği Cumhur İttifakı büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Cumhur İttifakı bünyesinde bulunan birçok belediye CHP ve bazı diğer partilere geçmiş durumda. Cumhur İttifakı, en yaşlı nüfus oranına sahip şehirlerde de beklediği sonucu alamadı.

AKP VE MHP EMEKLİLERİN YOĞUN OLDUĞU ŞEHİRLERDE OY KAYBI YAŞADI

Bu kritere sahip ilk 10 şehirde, seçim öncesi emeklilerin beklentilerini karşılamayan AKP ve MHP birer belediye kazanırken, geri kalan 8 belediyeyi CHP aldı. AKP ve MHP, bu şehirlerin bazılarında ciddi oy kayıpları yaşadı.

Türkiye’nin en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip Sinop’ta seçimin kazananı bir önceki seçimde olduğu gibi CHP oldu. 2019 yılında 16.609 oy alan CHP, bu seçimde 14.875 oy ile birinci oldu. Geçen seçimde 11.877 oy alan AKP, bu seçimde aldığı oy oranını korumayı başardı.

KASTAMONU’DA MHP’YE BÜYÜK ŞOK, SÜRPRİZ CHP ÇIKIŞI

Kastamonu’da 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde MHP 30.621, AKP 19.091, CHP 11.226 oy almıştı. Dün yapılan yerel seçimlerde ise MHP’de büyük bir oy kaybı yaşandı. 31.695 oy alarak seçimi CHP’nin kazandığı şehirde, AKP 23.390, MHP ise 4.464 oy aldı.

Üçüncü sırada bulunan Giresun’da da benzer bir senaryo yaşandı. 2019 yılındaki seçimlerinde 30.026 oy alan CHP’ye karşı 30.306 oy alan AKP kıl payı seçimi kazanmıştı. Dün gerçekleşen yerel seçimlerde CHP, AKP seçmeninden aldığı oylarla seçimi kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 35.696 oy ile ipi göğüslerken, AKP 24.615 oy ile ikinci sırada yer aldı.

BALIKESİR BU SEFER “CHP” DEDİ

2019 yılında CHP’nin İYİ Parti’yi desteklediği Balıkesir’de seçimi 10 bin oy farkla AKP kazanmıştı. Geçen seçimlerde AKP 375 bin 253 oy alırken, İyi Parti 365 bin 196 oy almıştı. Dün gerçekleşen yerel seçimlerde bu sefer kazanan CHP oldu.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre CHP 407 bin 306 oy alırken AKP ise 323 bin 123 oy aldı. Seçime ayrı girme kararı alan İYİ Parti ise 24 bin 302 oyda kaldı. AKP’ye tepkili kesimin önemli bir bölümünü alan YRP dördüncü sırayı aldı. Tamamlanan oy sayımına göre YRP 16 BİN 665 oy aldı. Yedinci sıradaki Edirne’de tablo değişmedi. 2019 yılında 42 bin 388 oy alan CHP oy sayısını 46 bin 260’a çıkararak yeniden birinci oldu. AKP ise geçen seçimde olduğu gibi ikinci sırada yer aldı.

ÇORUM’DA DİPTEN GELEN DALGA: YRP

Sekizinci sırada bulunan Çorum’da 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde AKP 63 bin 866 oy alarak birinci seçilirken, CHP 54 bin 196, ayrı aday çıkaran MHP ise 24 bin 141 oy almıştı. Dün yapılan yerel seçimlerde AKP oy kaybı yaşadı fakat seçimi birinci bitirdi. AKP gibi oy kaybı yaşayan CHP 49 bin 744 oy alırken, AKP'ye oy atan tepkili seçmenin oylarını alan Yeniden Refah Partisi 19 bin 548 oy alarak üçüncü sırada yer aldı.