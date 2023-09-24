Emeklilerden büyük İstanbul mitingi

Temmuz ayında zam alamayan emekliler Kartal’da seslerini duyurmak için miting alanında bir araya gelecek.

Emeklilerden büyük İstanbul mitingi

Düşük kök aylıklarından dolayı Temmuz ayında bir lira dahi zam alamayan emekliler İstanbul’un Kartal ilçesinde seslerini duyurmak için bir araya geliyor.

DİSK’in çağrısı ile düzenlenen mitinge çeşitli emekli dernekleri katılıyor.

EMEKLİ MAAŞININ ASGARİ ÜCRETE ÇIKARILMASI VE EYT KONUSU

Mitingde, ‘en düşük kök aylığı ile emekli ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine çıkarılması’ ve ‘tüm emekli aylıklarının da en az asgari ücrete yapılan zam oranında artırılması’ isteniyor. Bununla birlikte 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar için adil bir kademeli geçiş sistemi talep ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASLINDA 7500 DEĞİL 4500 TL

Kök aylıklar 4500 TL iken emeklilere hazine desteğiyle 7500 TL maaş veriliyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşının en az asgari ücret düzeyine çıkarılması ve geri kalan tüm emekli aylıklarına yapılacak zam oranın en az asgari ücrete yapılan artış oranında yükselmesi talep ediliyor.

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