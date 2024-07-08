Emeklilerden hayat pahalılığı isyanı: "Ben açlıktan ölüyorum"

Emekli Seyfullah Gültekin, geçim sıkıntısı çektiğini belirterek, “Ben geçinemiyorum, açlıktan ölüyorum. En düşük emekli maaşının 20 bin liranın altında olmaması lazım. Benim evim kira değil; kirada olan bir arkadaşın en kötü eve 8-10 bin lira kira gideri var. Nasıl geçineceğiz?” dedi.

Emekli Harun Karaman ise maaşının yetersizliğinden şikayet ederek, “11 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum, 3 bin 500 lira kira veriyorum, kalan 8 bin lira. İki kişiyiz, biri yengen biri ben. Ayda 5 bin lira da harcıyorum, bana 20 bin lira lazım. Reis'e söylüyorum, maaşımı 20 bin lira yaparsa yeter, ya da kiramı versin fazladan maaşın dışında” ifadelerini kullandı.

"Açlıktan ölüyoruz"

Gültekin, emeklilere yapılan zamların yetersizliğinden bahsederek, “Emekliye zam nerede? Biz açlıktan ölüyoruz. Kendilerine geldi mi 50-60 bin lira zam yapıyorlar, bize bin- bin 500 lira zam. Akaryakıta, A’dan Z’ye zam. En düşük emekli maaşı 20 bin liranın altında olmamalı. Elektrik, su, mutfak masrafı, doğal gaz... Nereye yetireceğiz?” dedi.

Emekli Abbas Kılıç da, “En düşük maaşın 20 bin lira olması lazım. Emekli maaşı ev kirasına yetmiyor. Memleketi yediler bitirdiler. Verecekleri bir şey yok ki” diye konuştu.

"Denetleme yapılmalı"

Emekli Mehmet Şimşek, zamların kontrolsüzce yapıldığını belirterek, “Esnaf, devlet zam vermeden kendi zam yapıyor. Cumhurbaşkanımıza, valimize, zabıta müdürlerine sesleniyorum: Denetleme yapın. Fiyatlar rastgele artıyor. Suçlu vali, kaymakam, emniyet amiri, cumhurbaşkanı ve milletvekilleri” dedi.

"Önce yolsuzlukları önlesinler"

Bir diğer emekli Arif Çökez ise, “13 bin 500 lira maaş alıyorum, iş gücüne göre 25 bin lira almam lazım. Çoğu arkadaşımız kiracı, öğrenci okutuyor. Milletvekillerimiz kendileri alıyor, bizlere vermiyorlar. Önce yolsuzlukları önlesinler, sonra halkımız rahatlar” ifadelerini kullandı.