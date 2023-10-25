Emeklilere 5 bin TL ikramiye düzenlemesi Meclis'ten geçti

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören yasa maddesi Meclis'ten geçti.

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören yasa maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

5 bin liralık ikramiyenin kasım ayının ilk yarısında emeklilerin hesaplara yatırılması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. Teklifte çalışmayan emeklilere 5 bin TL ödenmesini öngören madde kabul edildi.