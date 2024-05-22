Emeklilere 5000 lira verilecek! Elinizi çabuk tutun son 3 gün

Üsküdar Belediyesi, 31 Mart seçimlerinde vatandaşlara vaat ettiği 5 bin liralık emekli desteğini hayata geçirdi. Belediye, tüm emeklilere yönelik 5.000 TL tutarında pazar alışverişi desteği için başvurular alınmaya başladı.

RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN TALEP ALINIYOR

Üsküdar Belediyesi başvuruda bulunan tüm emeklilere 5 bin lira ödeme yapacak. Destek ödemeleri için başvuru yapmak isteyenler Üsküdar Belediyesi’nin resmi internet sitesinden talepte bulunabilecek.

Belediyeye giderek bizzat başvuru yapmak isteyen emekliler ise belediyenin Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü’ndeki başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak. Başvuru yapmak isteyenlerin yanlarında kimlik fotokopisi bulundurmaları gerekiyor.

Ayrıca E-Devlet üzerlerinde olan tapu, otomobil bilgilerini ile emekli maaş belgesi, ikamet belgesi çıkarmaları gerekecek.

SON BAŞVURU 25 MAYIS

Başvurular, 25 Mayıs 2024 tarihine kadar Üsküdar Belediyesi’nin resmi internet sitesi veya belediyenin Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü’nden yapılabilecek.