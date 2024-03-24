Emeklilere 8 bin ile 12 bin TL dağıtacaklar. Başvurular pazartesi günü başlıyor

Yılmaz, kamu bankalarında bir artış yapıldığı zaman özel bankaların promosyonları yükseltebileceğini tahmin ettiğini belirtti.

Yılmaz, kamu bankalarında önceki dönemde en düşük promosyonun 3 bin TL verildiğini burada yüzde 166 oranla artışla 8 bin TL’ye yükseldiğini ifade etti.

ÖZEL BANKALAR İÇİN TAHMİN

Yılmaz daha öncesinde 8 bin TL olan bu ödemenin yüzde 50’lik bir artışla 12 bin TL’ye yükseldiğini belirtti. Yılmaz, özel bankalarda en yüksek rakam 15 bin TL olduğunu dolayısıyla kamu bankasında yüzde 50’lik artış olunca, özel banka da bunu öngöreceğinden dolayı özel bankalarda promosyonun yüzde 50’lik artışla tahmini olarak 22 bin 500 TL’ye yükseltebileceğini söyledi. Yılmaz, taban promosyon denen en düşük rakam önceki özel bankalarda da 3 bin TL’den başladığını en düşükte taban promosyonun özel bankada 8 bin TL’ye yükselmesi ihtimali olabileceğini belirtti.

CAYMA HAKKI

Yılmaz “Promosyonlar 3 yıllığına imzalanıyor. Bir örnek yaptık. 2023 yılında bir promosyon imzaladığını düşünürsek 3 yıllığına, 2024 ve 2025’i kapsıyor. 6 bin TL promosyon rakamı aldığını varsayarsak bunu 3’e böldüğümüzde yıl başına 2 bin TL gibi bir rakama tekabül ediyor. 2023’ün 2 bin TL’lik kısmı süre olacak geçmiş, 2024 ve 2025 için 4 bin TL’lik kısmı özel bankaya iadesini yaptığı taktirde otomatik olarak buradaki cayma hakkını kullanıp yeni bir bankaya gidip bunun üzerinden yeni promosyonunu alabilir. “ ifadelerini kullandı.