Emeklilere 9 bin liralık yardım. Şartları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde geçen hafta kentsel dönüşüm ve riskli yapıların yeniden yapımına destek sağlanması amacıyla yeni adımlar atılması için harekete geçildi.

İBB Meclisi’nde, riskli yapılarda yeniden yapım süreçlerinde maddi destek sağlanması, ilçe belediyeleriyle hızlı tarama ile bina incelenmesinde ortak hizmet protokolünün yapılması kararı oy birliği ile alınmıştı.

Alınan karara dair sosyal medya hesabından bir video yayınlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu haberi, riskli yapılarda oturan dar gelirli emeklilerimizin görmesini sağlayalım. Yenileme maliyetinin %65’ni İBB olarak biz karşılıyoruz, ekstra 9 bin TL de kira desteği veriyoruz" mesajını paylaştı.

PROJENİN AYRINTILARI

İBB, riskli yapılarının KİPTAŞ ile yenilemek isteyen hak sahiplerine, maddi durumlarına bağlı olarak toplam maliyetin yüzde 40 ile yüzde 65 oranlarında değişen miktarlarda mali destek sağlayacak. Bu binalardaki hak sahipleri, İBB İştirak Şirketi KİPTAŞ ile yapacakları ön sözleşme ile İBB’nin yeniden yapım maliyeti destek programına dahil olacaklar.

KİM NE KADAR DESTEK ALACAK?

Mali destek oranları hak sahiplerinin gelir durumuna göre tespit edilecek. Dar gelirliler ve emekliler, en yüksek destek oranından faydalanma hakkına sahip olacak. Hane içi toplam geliri 2 asgari ücretin altında olanlara yüzde 60, bu kişiler emekliyse yüzde 65, hane içi toplam geliri 3 asgari ücretin altında olanlara yüzde 40, aynı durumdaki emeklilere yüzde 45 oranında destek verilecek. İlk etapta ‘İstanbul Yenileniyor’a başvuran ve uzlaşmaya varılan toplam 25 bin hane için yaklaşık 5 milyar TL destek sağlanması planlanıyor.

DESTEK SÜRECİ 7 AŞAMADAN OLUŞACAK

Emeklilere yapılacak mali destek süreci 7 aşamayı kapsayacak:

Buna göre hak sahiplerinin öncelikle Kiptaş’la ön sözleşme yapması gerekiyor. Arından yapılan başvuruların Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne iletilmesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Hane içi gelir tespitinin yapılması gerekiyor.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Mülkiyet tespitleri, Mali destekten faydalanacak hak sahiplerinin bilgilendirilmesi, KİPTAŞ’ın inşaat ilerleme seviyelerini İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğüne (İŞAT) ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bildirmesi, İŞAT onayından sonra Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce ödeme emirlerinin düzenlenmesi planlanıyor.

EMEKLİLERE 9 BİN TL KİRA YARDIMI

Yüksek risk grubuna dahil oldukların tespit edilen E sınıfı binaların tahliye, yıkım ve yenileme süreçlerini hızlandırmak ve İstanbul’u depreme hazır hale getirmek amacıyla 6306 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı uygulama yönetmelikleri uyarınca; bu binalarda oturan emeklilere 9.000 lira, diğer hak sahiplerine 7.000 lira kira yardımında bulunulacak. Acil dönüştürülmesi gereken 6.920 bina ve toplam 62.000 bağımsız birimdeki yaklaşık 80 bin kiracı için bu destek sağlanacak.