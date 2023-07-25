Emeklilere düşük zam vermek AKP’nin sürgü projesi mi?

Demokrat Partili İlay Aksoy, yaz tatillerini köylerinde geçiren emeklilerin İstanbul’dan taşınmaları durumunda teşvik verilmesi projesini eleştirdi.

Emeklilere düşük zam vermek AKP’nin sürgü projesi mi?

AK Parti’nin İstanbul’un nüfusunu azaltmak için yeni çalışma hazırlığı içerisinde olduğu bildirildi. Habere göre hükümetin, yaz aylarını memleketlerinde geçiren emeklilere, İstanbul’dan taşınmaları halinde elektrikten su indirimine kadar birçok konuda teşvik vereceği ileri sürüldü.

DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, haberi sosyal medya hesabından paylaşarak eleştirdi. “Bu öneri gizli evsizliği nasıl çözecek” diye soran Aksoy’un paylaşımı şöyle:

''ŞEHİR TAMAMEN ONLARA BIRAKILMAK MI İSTENİYOR?''

“İstanbul’un nüfusunu emeklilerimizi İstanbul dışına çıkartarak değil, bizzat şehrimizde bulunan resmi ve gayri resmi yaklaşık 4 milyonun üzerinde yabancıyı sınır dışı ederek rahatlatırsınız. Emeklilerimizin, büyüklerimizin İstanbul’u terk etmeleri ve ağırlıklı olarak yabancılara satılan evlerle şehrin tamamen onlara bırakılması mı isteniyor?”

''BU ÖNERİ GİZLİ EVSİZLİĞİ NASIL ÇÖZECEK?''

“Yabancıların İstanbul üzerinde yarattığı atık, su giderleri ve karşılıksız sağlanan kamu ve sağlık hizmetleri, esas İstanbul’u çökertiyor. Bunun için acilen çözüm getirilmeli. Ekonomik buhranla birlikte birçok aile kiralarını ödeyemeyince çareyi büyüklerinin yanına taşınmakta bulmuştu. Bu öneri gizli evsizliği nasıl çözecek?”

''KADINLARIN EVLERİNDE KALMAK ZORUNDA OLMASI MI PLANLANIYOR?''

“Büyüklerimizin en çok sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğu dönemde tüm ülkede standart sağlık hizmeti sağlanmamışken büyük mağduriyetlere mahkum etmek nasıl bir art niyettir? Aileler, bakıcı tutamadığından, çocuklarının bakımında büyüklerden çok ciddi destek almakta. Bu durumda kadınlar özellikle işlerini bırakmak zorunda kalacak mı? Kadınların evlerinde kalmak zorunda olması mı planlanıyor? İki gündür toplu taşıma 65 yaş üstü için ücretli olmasına dair iddialar var. Bu durumda, bir emeklinin sosyal hayatı olamadığını ve evden çıkabilmek için bütçesine göre sadece ücretsiz otobüsle dolaşabileceğini irdelememiz gerekiyor.”

EMEKLİLERE DÜŞÜK ZAM SÜRGÜN PROJESİ Mİ?

“SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zam alacak. Ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmayacak. Temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulanacak. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek. Büyük şehirlerde yaşayanları zor durumda bırakacak zam oranı, emeklileri kendi memleketlerine gönderebilir. Emeklilere yapılan bu düşük zam, teşvik ile birlikte düşünülen sürgünün bir projesi mi?”

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