Emeklilere kira ve market desteği. Emeklilere Kurban Bayramı erken geldi

Çoğunluğu aldığı 10 bin TL aylıkla ayın ortasını bile getiremeyen ve her fırsatta "Açlıkla boğuşuyoruz. Seyyanen zam istiyoruz" diyerek dert yanan emeklilere Kurban Bayramı öncesi mutlu edecek haber geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan Emekli Dayanışma Kartı uygulamasını Kurban Bayramı öncesi hayata geçirdi. Kartı alan emekliler, su kullanımının ilk 4 metreküpünden ücretsiz faydalanacak, ayrıca kira ve market desteği de alacaklar.

Uygulamayı takdirle karşılayan ve Emekli Dayanışma Kartını alan bir emekli "Cemil Başkana helal olsun. Seçim döneminde verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor. Binlerce emekli sayesinde az da olsa rahat nefes alacak. Bu belki yetersiz ama kötünün iyisi" dedi.

Bir başka emekli ise "Seçim öncesi anketlerde İzmir'in başka partiye geçeceği ileri sürülüyordu. Ama anketçiler yanıldı. İzmir aynı partide kaldı. Zor durumda olduğumuzu gören belediye başkanımız bizim için kira yardımı, market desteği ve 4 metreküp musluk suyu ücretsiz yaptı" diye konuştu.

Hükümetin yapamadığını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığını söyleyen bir başka emekli ise "Seyyanen zammın Z'sini bile görmedik. İyileştirmenin de İ'sini... Emekli bir dilim ekmeğe muhtaç. Hükümet vatandaşını yolunacak kaz gibi görüyor" dedi.