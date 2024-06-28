Emeklilere o hizmet tamamen bedava oldu. 81 ilde geçerli

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere o hizmet tamamen bedava oldu. 81 ilde geçerli

Temmuz zamlarına refah payı verilmeyeceği haberi ile üzülen emeklilere yapılan bir düzenleme ile sıklıkla ihtiyaç duydukları bir hizmet bedava yapıldı.

Emekliler yılı ilan edilen 2024 için emeklilere ilişkin destek paketleri ve ücretsiz hizmetler teker teker açıklanıyor. Ücretsiz hizmetlere 6 ay bedava olacak bir madde daha eklendi.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) anlaşması sağlanan işletmelerde bu hizmet 81 ilde ücretsiz alınabilecek.

Bayram ikramiyelerinde ve maaş artışlarında aradıklarını bulamayan emekliler için bir hizmet daha ücretsiz oldu. 16 milyon emeklinin başvuruları halinde istisnasız yararlanabileceği belirtildi.

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SGK O UYGULAMADA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Mevcut emekli maaşlarıyla sosyal hayata katılmakta ve sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanamayan emekli kesimi SGK'nın yaptığı anlaşmalar ile fizik tedavileri destekleyen kaplıca işletmelerine gitmeleri durumda ücret ödemeyecek. Ücretsiz hizmetler bir değişiklik ile uzatılmaz ise 2024 sonuna kadar sürecek.

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Yapılan ücretsiz kaplıca düzenlemesi ile emeklilerin sosyal hayata katılması ve sağlık kalitelerini yükseltmesi planlandı. Ayrıca bu uygulama ile hastanelerin fizik tedavi bölümlerindeki yığılmalarında azaltılması hedeflendi.

TÜRKİYE'NİN TAMAMINDA EMEKLİLERE ÜCRETSİZ OLACAK

Şu an pilot uygulamaları süren düzenlemede SSK, Bağ Kur ya da Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın tüm emekli vatandaşlar, Türkiye'nin 81 ilinde kaplıca hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak. Diğer yandan yalnız kaplıcaya gidemeyen emeklilerin refaketçilerinden de ücret talep edilmeyecek.

TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK

Deneme aşaması sona eren bu uygulama, bayram sonrası alınacak kararla emekliler için kalıcı hale getirilecek. Böylece emekliler, kaplıca hizmetlerinden sürekli olarak ücretsiz yararlanabilecekler.

BAŞVURMAK İÇİN SAĞLIK RAPORU GEREKLİ

Kaplıcalardan yararlanmak için bir bir sağlık kurumundan en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı hekim tarafından sağlık raporu alınması gerekecek.

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