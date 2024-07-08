Emeklilere Temmuz zammında büyük hayal kırıklığı. Farkı yatan emekliler şok oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere Temmuz zammında büyük hayal kırıklığı. Farkı yatan emekliler şok oldu

SSK ve BAĞ KUR emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 24,73, memur emeklilerine yapılan zammın yüzde 19,31 olarak kesinleşmesinin ardından gözler yatırılan zam farklarına çevrildi.

Birçok emeklinin zam farkı henüz hesaplarına yatırılmazken zam farklarını alan emekliler ise hesaplarındaki rakamı gördüklerinde şoka girdi.

10 bin lira olan emekli aylığının yüzde 24,73 zamla 12 bin 480 liraya çıkacağını sanan emekliler ise büyük hüsran yaşadı.

emekliamca1.jpg

MİLYONLARCA EMEKLİ DÜŞÜK ORANDA ZAM ALDI

Her ne kadar bütün SSK ve BAĞ KUR emeklilerine yüzde 24.73 oranında zam yapılsa da milyonlarca emekliye zam uğramazken çoğu emekli ise yüzde 24.73 oranının altında zam aldı. Maaşına yapılacak zam oranını yüzde 24.73 üzerinden hesaplayan emekliler ise hesaplarındaki zam farkları görünce büyük hüsrana uğradı.

cuzdan2.jpg

Yüzde 24.73 oranında zammın ise sadece maaşı daha yüksek olan emekliler için geçerli olduğu ortaya çıktı.

Tüm SSK ve BAĞ KUR emeklilerinin zam farklarının yatması ile birlikte toplumda büyük hayal kırıklığı yaşanması bekleniyor.

parahesap-003.jpg

8 BİN VE ALTINDA KÖK AYLIK ALANLARA ZAM UĞRAMADI

Temmuz zammından sonra bile 8 bin liranın altında kök aylık alanların yine 10 bin lira aylık almaya devam edecek.

-6 bin 500 lira kök aylık alan bir emeklinin maaşı 8 bin 106 liraya çıktı

-Kök aylığı 7 bin lira olan bir emeklinin aylığı ise 8 bin 730 liraya çıktı.

-KöK aylığı 7 bin 500 lira olan emeklinin maaşı ise 9 bin 354 liraya çıktı.

-8 bin lira kök aylığı olan bir emeklinin aylığı 9 bin 977 liraya çıktı. 10 bin liranın altında kalıyor.

paranet.jpg

8 BİN LİRA KÖK AYLIK ÜZERİNDE OLANLARA ARTIŞ OLACAK AMA EŞİT ORANDA DEĞİL

9 bin lira alan bir emeklinin maaşı zamla birlikte 11 bin 224 lira çıkıyor. Yani aldığı zam oranı yüzde 24.73 değil yaklaşık yüzde 11 yüzde 13 gibi yansıyor. Yani düşük emekli aylığı alan emeklilerin Temmuz zammı da daha düşük oranda oluyor. Zam oranları yüzde 10, 15, 20 oranlarında değişiyor.

İlgili Haberler
En düşük emekli maaşı hesabına paydos. Emekliye intibak yasası geliyor
SSK BAĞ-KUR emeklisi yaşadı. O tarihte 2'si 1 arada maaş yatacak
Atilla Yeşilada net tarih verdi. Büyük felakete hazır olun
AKP'den son dakika emekli zammı açıklaması
Ünlü Turizm Devi İflas Etti Ekonomik Krizle Başa Çıkamadı
Son Haberler
Zonguldak’ta 2 metrelik yılan paniğe neden oldu Yerel Haberler
Zonguldak’ta 2 metrelik yılan paniğe neden oldu
Liana Isakadze 78 yaşında hayata veda etti Kültür Sanat
Liana Isakadze 78 yaşında hayata veda etti
Çorlu tren kazasının 6. yıldönümünde duygu dolu anma töreni Gündem
Çorlu tren kazasının 6. yıldönümünde duygu dolu anma töreni
Gürcistan halkı yeniden şekilleniyor. İktidarın yapamadığını futbolcular başardı Dünya
Gürcistan halkı yeniden şekilleniyor. İktidarın yapamadığını futbolcular başardı
Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem. Geri sayım başladı büyük cezası var Ekonomi
Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem. Geri sayım başladı büyük cezası var
Nicolas Anelka depremi Spor
Nicolas Anelka depremi