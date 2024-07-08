Emeklilere Temmuz zammında büyük hayal kırıklığı. Farkı yatan emekliler şok oldu

Birçok emeklinin zam farkı henüz hesaplarına yatırılmazken zam farklarını alan emekliler ise hesaplarındaki rakamı gördüklerinde şoka girdi.

10 bin lira olan emekli aylığının yüzde 24,73 zamla 12 bin 480 liraya çıkacağını sanan emekliler ise büyük hüsran yaşadı.

MİLYONLARCA EMEKLİ DÜŞÜK ORANDA ZAM ALDI

Her ne kadar bütün SSK ve BAĞ KUR emeklilerine yüzde 24.73 oranında zam yapılsa da milyonlarca emekliye zam uğramazken çoğu emekli ise yüzde 24.73 oranının altında zam aldı. Maaşına yapılacak zam oranını yüzde 24.73 üzerinden hesaplayan emekliler ise hesaplarındaki zam farkları görünce büyük hüsrana uğradı.

Yüzde 24.73 oranında zammın ise sadece maaşı daha yüksek olan emekliler için geçerli olduğu ortaya çıktı.

Tüm SSK ve BAĞ KUR emeklilerinin zam farklarının yatması ile birlikte toplumda büyük hayal kırıklığı yaşanması bekleniyor.

8 BİN VE ALTINDA KÖK AYLIK ALANLARA ZAM UĞRAMADI

Temmuz zammından sonra bile 8 bin liranın altında kök aylık alanların yine 10 bin lira aylık almaya devam edecek.

-6 bin 500 lira kök aylık alan bir emeklinin maaşı 8 bin 106 liraya çıktı

-Kök aylığı 7 bin lira olan bir emeklinin aylığı ise 8 bin 730 liraya çıktı.

-KöK aylığı 7 bin 500 lira olan emeklinin maaşı ise 9 bin 354 liraya çıktı.

-8 bin lira kök aylığı olan bir emeklinin aylığı 9 bin 977 liraya çıktı. 10 bin liranın altında kalıyor.

8 BİN LİRA KÖK AYLIK ÜZERİNDE OLANLARA ARTIŞ OLACAK AMA EŞİT ORANDA DEĞİL

9 bin lira alan bir emeklinin maaşı zamla birlikte 11 bin 224 lira çıkıyor. Yani aldığı zam oranı yüzde 24.73 değil yaklaşık yüzde 11 yüzde 13 gibi yansıyor. Yani düşük emekli aylığı alan emeklilerin Temmuz zammı da daha düşük oranda oluyor. Zam oranları yüzde 10, 15, 20 oranlarında değişiyor.