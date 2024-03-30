Emeklilere yüzde 10 indirim başladı. Koşun emekliler koşun kaçırmayın

Bu yıl emekliler yılı ilan edildi ama emekliler seyyanen zam yerine Temmuz ayında olağan olarak yapılan hem de zam değil enflasyon farkı işaret edildi. Yani anayasal hakkı olan temmuz ayı enflasyon farkı gösterildi. Seyyanen zam yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı, PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler gösterildi. O indirimler ne kadar olacaktı. İlk yanıt geldi. İndirimler trenlerde başladı. İndirim oranı yüzde 10 olarak açıklandı.

Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, 2024 Emekliler Yılı kapsamında bakanlığa bağlı trenlerde yüzde 10 oranında seyahat edeceklerini ifade etti.

Uraloğlu emeklileri yüzde 10'luk indirimle konforlu bir şekilde seyahat ettireceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz."

EMEKLİ TRENE BİNMEK İÇİN BİR DE BELGE BULACAK

Trenlerde yüzde 10 indirimden faydalanmak üzere e-devlet üzerinden veya resmi kurumdan bir belge alması gerekiyor. Emekli ancak o belgeyle bu indirimden faydalanacak. İndirimler yıl boyunca geçerli olacak.