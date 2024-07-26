Emeklilere yüzde 20 indirim yapılacak

Emeklilere yüzde 20 indirim

Kent merkezinde bir sosyal tesiste düzenlenen programda, SGK İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi arasında emeklilere yönelik protokol imzalandı.

Protokolle emekliler, sosyal tesislere gittiklerinde kartlarını gösterip, sunulan hizmetlerden yüzde 20 indirimli faydalanabilecekler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, emeklilere faydalı hizmetler sunabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Dünyada büyük ekonomik sıkıntıların yaşandığını anlatan Sekmen, bu anlamda emeklilere destek olmak amacıyla SGK, Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığı koordinatörlüğünde çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Ayrıca, kentteki market işletmecilerinin de emeklilere yönelik çalışmalar yaptığını belirtti.

Marketlere “Emekli ve dar gelirli insanlarımıza kartlarını göstermek suretiyle belli indirim yaparsanız bunu destekleyeceğiz.” dediklerini söyleyen Sekmen, böyle indirim yapmayan marketlere en az 10 yerde halk pazarı açacaklarını belirtti.

Emekliler, yaptıkları alışverişten yüzde 20-25 indirim alabilecekler ve kartlarını okuttuklarında bu indirimden faydalanabilecekler. Ayrıca, kent merkezinde 35 sosyal tesisi bulunduğunu ve emeklilere yüzde 20 indirim yapacaklarını, halk ekmeğini yıl sonuna kadar 4 liradan devam ettireceklerini ve 65 yaş ve üstü kişilere ücretsiz ulaşım hizmeti sunacaklarını belirtti.

Emeklilere gezi hizmeti verebilmek için de projeleri olduğunu bildirdi. SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş ise emeklilerin daha refah bir hayat sürmesi için çalışmalara devam ettiklerini, kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörde emeklilere çeşitli avantajlar sağlandığını anlattı. Emeklilere yönelik yapılan anlaşmaların ve indirimlerin “emekliler.gov.tr” adresinden görülebileceğini belirtti. Ayrıca, firmalarla anlaşma imkanlarını araştırdıklarını ifade etti.