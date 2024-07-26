Enflasyon göstergesi beklentiye paralel

ABD Ticaret Bakanlığı, Haziran ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini yayımladı. Bu veriler kapsamında, ülkede kişisel gelirler, Haziran'da bir önceki aya oranla yüzde 0,2 artış kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise Haziran'da aylık bazda yüzde 0,3 olarak açıklandı.

İlgili dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 0,3 artması tahmin ediliyordu. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi Mayıs'ta yüzde 0,5 artış göstermişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak değerlendirdiği gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, söz konusu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 arış gösterdi.