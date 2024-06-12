Emeklilere yüzde 20 indirimli olacak. Resmen açıklandı

Uraloğlu, PTT tarafından emeklilere uygulanacak kargo indirimi kampanyasına yönelik yazılı açıklama yaptı.

Bütün emekli vatandaşların kargo indirim kampanyasından faydalanabileceğini belirten Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024'ün 'Emekliler Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından '2024 Emekliler Yılı-Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Projesi' ile önceden düzenlemiş olduğumuz kargo kampanyasının kapsamını genişleterek PTT ile tüm emeklilere yönelik yeni bir kampanya başlattık." Değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, trenlerde ve şehirlerarası otobüslerde emeklilere özel indirimin sürdüğünü hatırlatarak Bakanlık olarak emeklilere ilişkin kampanyalara da devam edeceklerini ifade etti.

Ayrıca Uraloğlu, PTT’nin, emekli vatandaşlara yönelik standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerde ayda en fazla 5 olmak üzere yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattığını söyleyerek, kampanyadan faydalanmak isteyen emekli vatandaşların, PTT iş yerlerine gelerek Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz etmeleri durumunda indirimi kullanabileceğini söyledi. Uraloğlu, emeklilerin kampanyayla ilgili detaylı bilgilere PTT'nin resmi internet sitesi 'www.ptt.gov.tr' üzerinden veya PTT iş yerlerinden ulaşılabileceğine de vurgu yaptı.