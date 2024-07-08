Emeklilere yüzde 25 indirimli oldu. Yeni uygulama duyuruldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere yüzde 25 indirimli oldu. Yeni uygulama duyuruldu

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın, bu şehirde 60-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlar için yüzde 25 indirim uygulanacak.

Emekliler için yeni bir döneme girildi. Alınan karar doğrultusunda, 60-65 yaş üstü vatandaşlara yüzde 25 indirim sağlanacak. Bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

para7.jpg

MUĞLA'DA EMEKLİLERE İNDİRİMLİ ULAŞIM İMKANI

Alınan karara göre, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçim vaatlerinden biri olarak hayata geçirilen uygulama ile 60-65 yaş aralığındaki vatandaşlara yüzde 25 indirim sağlanacak.

UKOME'nin aldığı kararla, Muğla il genelinde bu yaş aralığındaki vatandaşlar ve öğretmenler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait ve denetimindeki özel toplu taşıma araçlarını indirimli olarak kullanabilecek.

para14.jpg​​​​​​​

Normalde 23 TL olan indi bindi ücreti, bu grup için 17 TL'ye düşürülerek yüzde 25 indirim uygulanacak.

Başkan Aras'ın önceki dönemde öğrencilere yönelik başlattığı ulaşım ücretlerini 1 TL'ye indirme politikasının ardından, şimdi de yaşlı vatandaşların ulaşım maliyetlerini azaltacak bu adım atılmış oldu.

paraas.jpg​​​​​​​

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Muğla'da geçerli olan indirimli seyahat kartlarını almak için MUTTAŞ'ın kart basım noktaları web sitesindeki kişiselleştirilmiş seyahat kartı basım noktalarına başvurabilirler.

Bu kartlarla Büyükşehir Belediyesi ve denetimindeki özel toplu taşıma araçlarında indirimli seyahat edebilirler.

İlgili Haberler
Eski belediye başkanlarından Celal Doğan hastaneye kaldırıldı
TOKİ'den kaçırılmayacak ucuza konut fırsatı
Borsa'da ibre tersine döndü. Halka arz katılımcıları dikkat
Altın ve dolar sahiplerine kur şoku. Uzmanı kara haberi verdi
Hatice Kolçak: Satan büyük kaybedecek
Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak
5 gün boyunca ücretsiz olacak. Bakanlık duyurdu yarın başlıyor
700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak
Parasını buna yatıran köşeyi döndü. Yatırımcılar kazandıkça kazandı
Selçuk Geçer: Hazır olun büyük düşüş yaşanacak
Son Haberler
Kolesterolü tamamen kesip atıyor tansiyonu dengeliyor. Sadece 1 ilçede üretiliyor Sağlık
Kolesterolü tamamen kesip atıyor tansiyonu dengeliyor. Sadece 1 ilçede üretiliyor
İzmir'de kıskançlık cinayeti: Öldürdü başında polisi bekledi Yerel Haberler
İzmir'de kıskançlık cinayeti: Öldürdü başında polisi bekledi
Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti Ekonomi
Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti
Eski belediye başkanlarından Celal Doğan hastaneye kaldırıldı Gündem
Eski belediye başkanlarından Celal Doğan hastaneye kaldırıldı
8 şirket bu hafta para dağıtacak. Yatırımcının beklediği tarihler belli oldu Ekonomi
8 şirket bu hafta para dağıtacak. Yatırımcının beklediği tarihler belli oldu
TOKİ'den kaçırılmayacak ucuza konut fırsatı Ekonomi
TOKİ'den kaçırılmayacak ucuza konut fırsatı