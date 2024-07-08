Emeklilere yüzde 25 indirimli oldu. Yeni uygulama duyuruldu

Emekliler için yeni bir döneme girildi. Alınan karar doğrultusunda, 60-65 yaş üstü vatandaşlara yüzde 25 indirim sağlanacak. Bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

MUĞLA'DA EMEKLİLERE İNDİRİMLİ ULAŞIM İMKANI

Alınan karara göre, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçim vaatlerinden biri olarak hayata geçirilen uygulama ile 60-65 yaş aralığındaki vatandaşlara yüzde 25 indirim sağlanacak.

UKOME'nin aldığı kararla, Muğla il genelinde bu yaş aralığındaki vatandaşlar ve öğretmenler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait ve denetimindeki özel toplu taşıma araçlarını indirimli olarak kullanabilecek.

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Normalde 23 TL olan indi bindi ücreti, bu grup için 17 TL'ye düşürülerek yüzde 25 indirim uygulanacak.

Başkan Aras'ın önceki dönemde öğrencilere yönelik başlattığı ulaşım ücretlerini 1 TL'ye indirme politikasının ardından, şimdi de yaşlı vatandaşların ulaşım maliyetlerini azaltacak bu adım atılmış oldu.

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BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Muğla'da geçerli olan indirimli seyahat kartlarını almak için MUTTAŞ'ın kart basım noktaları web sitesindeki kişiselleştirilmiş seyahat kartı basım noktalarına başvurabilirler.

Bu kartlarla Büyükşehir Belediyesi ve denetimindeki özel toplu taşıma araçlarında indirimli seyahat edebilirler.

