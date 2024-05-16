Emeklilere zam şoku! Ünlü ekonomist son kararı açıkladı

Emekli maaşlarına yapılacak zammın yüzde 25 civarında olması beklenirken, emeklilere verilecek refah payının miktarı büyük bir merak konusu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir soru üzerine, “Emeklilere ekstra refah payı verilip verilmeyeceği” konusunda henüz erken olduğunu belirterek, “Temmuz ayını beklememiz gerekiyor” dedi.

"FİYATLAR ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE"

Mynet’e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram ise, Bakan Işıkhan’ın açıklamalarını hatırlatarak, piyasa dinamiklerinin emekli ve memur maaşları tartışılmaya başlandığında olumsuz etkilendiğini, bazı tüccarların bu durumu fırsata çevirerek fiyatları enflasyonun çok üzerinde artırdığını ifade etti.

"EMEKLİLERE REFAH PAYI VERİLMESİ ÖNEMLİ"

Bayram, “2024 yılının ‘emekliler yılı’ olarak ilan edilmesi ve geçmişte enflasyon oranının üzerinde yapılan zamlar göz önünde bulundurulduğunda, şu anki yüzde 18,72’lik enflasyon oranı ve önümüzdeki iki ayda beklenen aylık yüzde 3’lük artışla, altı aylık enflasyonun yüzde 25’e ulaşması muhtemel. Ancak, şu anda sıkı bir para politikası izlendiği için, emeklilere verilecek refah payında daha temkinli bir yaklaşım sergilenebilir. Yine de, emeklilere en azından kısmi bir refah payı verilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Son kararın devlet tarafından verileceğini unutmamak gerekir” dedi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMEL MAAŞA EŞİTLENMELİ"

Bayram ayrıca, en düşük emekli maaşının temel maaşa eşitlenmesi durumunun, enflasyonla mücadelede daha etkili bir politika oluşturabileceğini ve bu konuda yapılacak bir düzenlemenin reform niteliğinde olacağını belirtti.