Emeklilere zam yapılıp yapılmayacağını bakan açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere zam yapılıp yapılmayacağını bakan açıkladı
Emeklinin ara zam ya da seyyanen zam beklentisi suya düştü. Temmuzda masaya yatırılacağı açıklanmıştı ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan, emeklilere ara zam yapılmayacağını söyledi. Böylece emekli sadece enflasyon farkını alacak. Bahar geçecek, yaz geçecek emekli kışa "belki ara zam" alırız diye bekleyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili bugün yaptığı açıklamada emeklileri de hüsrana uğrattı. Hem de emekli yılı ilan edilen bu yıl da...Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim öncesi Bursa mitinginde 'Önümüzdeki temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Biz bugüne kadar milletimize asla yalan söylemedik. Dün verdiğimiz sözleri bugün “hatırlamıyorum” diye kulak arkası hiç yapmadık.' dedi.

Bakan Vedat Işıkhan bugün sorulan bir soru üzerine

"Temmuzda ara zam yok başta nasıl karar aldıysa süreç öyle işleyecek. En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan bu cevapla birlikte hem asgari ücretlilere hem de emeklilere ara zam kapısını kapattı. Oysa İktidar yanlısı basın seçim öncesinde Temmuz ayını işaret etmiş, Temmuzda enflasyon farkı ile birlikte ara zam ya da seyyanen zam söylentilerini sayfalarına taşımtı. Ancak seçim bitti sandık gitti ortaya gerçekler çıktı. Böylece temmuz ayında emekli anayasal hakkı olan enflasyon farkı ile birlikte ara zam bekliyordu. Ama Bakanın açıklaması emeklileri bir kez daha hüsrana uğrattı. Enflasyon altında ezilen emekli temmuz ayını merakla bekliyordu. Böylece emekliler yine hüsranla karşı karşıya kaldı. Bahar geçecek, yaz geçecek emekli Ocak ayında belki "ara zam alırız" diye bekleyecek

Emekli yılı denilip, enflasyon altında ezilen emekliye ara zam yapılmayacağını söyleyen Vedat Işıkhan emeklilere tanınan ayrıcalıkları anlattı. Bakalım emekliler Bakanın dediklerinden bir şey anlayacak mı?

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