Emeklilerin alacağı zam ortaya çıktı en düşük maaş belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilerin alacağı zam ortaya çıktı en düşük maaş belli oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve emeklilere yüzde 50 civarında zam yapılacağını açıklamıştı. Buna göre, en düşük memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile en düşük memur maaşının kaç TL olacağı ortaya çıktı.

Haber3'te yapılan bilgilere göre, 2024 yılında memur ve emeklilerin maaşlarına yüzde 50’lik bir zam yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, bu zammın enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte gerçekleşeceğini belirtmişti. Yılmaz, bu zammın hem memur hem de emekli maaşlarını yüzde 50 civarında artıracağını söylemişti.

Bu zam, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini de kapsayacak. Zam oranının belirlenmesinde temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon verileri esas alınacak. TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, temmuzdan kasıma kadar olan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 33,64 olarak gerçekleşti.

Aralık ayı enflasyonu da eklendiğinde 6 aylık enflasyon farkının yüzde 38 civarında olması bekleniyor.

Yüzde 50’lik zammın maaşlara yansımasıyla birlikte, en düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 876 liradan 14 bin 800 liraya, en düşük memur maaşı 22 bin TL’den 33 bin TL’ye, en düşük SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı da 7 bin 500 TL’den 11 bin 250 liraya çıkacak.

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