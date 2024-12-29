Emeklilerin iktidardan talep ettiği maaş zammı sızdı! Masadaki rakama kimse inanamadı…

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler şimdide emekli maaş zammına çevrildi. Yıl sonu 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak emekliler için ise ilk formül masaya gitti. Tüm Emekliler Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) üç yılda bir yapılan genel kurul toplantısında iktidara, emeklinin 8 bin lira civarındaki kök aylığına en az 10 bin TL seyyanen zam, en düşük emekli aylığının da 22.500 lira civarına çıkarılmasını talep etti.

GÖZLER EMEKLİ MAAŞINDA

Açlık sınırının 23 bin seviyelerine geldiği ortamda geçtiğimiz günlerde asgari ücretliye yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. 17 bin 2 TL olan asgari ücret 22 bin 104 TL’ye gelmişti. Asgari ücretlin belli olmasının ardından gözler şimdide emeklilerin maaşına yapılacak olan zamma çevrildi. Emeklilerin merakla beklediği zamma ilişkin uzman isimlerin konuştuğu rakam 14 bin TL ile 15 bin TL arasında olmuştu.

EMEKLİLERDEN MASAYA İLK TEKLİF GELDİ

Tüm Emekliler Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan, ise iktidara emeklilerin istediği rakamı ilk kez masaya getirdi. Çalışkan, SGK toplantısında, iktidara emeklinin 8 bin lira civarındaki kök aylığına en az 10 bin TL seyyanen zam, üstüne de temel gıda enflasyonu oranında zam yapılmasını talep etti. Çalışkan’ın formülüne göre; en düşük emekli aylığının 22.500 lira civarında olması gerekiyor.

Satılmış Çalışkan, geçtiğimiz günlerde basına verdiği demeçte de emeklilerle çalışanların maaş durumları makası çok açıldığının altını çizerken, geçen sene çalışanlara 8 bin 77 lira bir seyyanen artış verildiğini belirtti. Çalışkan, "Biz emeklilere de bu artışın seyyanen verilmesini istiyoruz. Bu artış ile emeklilerin taban maaşı asgari ücrete denk gelmektedir üç aşağı beş yukarı. Onun için önce bir seyyanen komple tüm emekliliği kapsayacak bir artış istiyoruz. Dul ve yetimlerimizin maaşı daha düşüktür. Bu erimenin önlenmesi için yasada değişiklikler istiyoruz. Hizmet ve prime dayalı bir intibak istiyoruz" ifadelerini kullandı.