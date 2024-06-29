Emeklilerin kök maaşında yeni gelişme

Milyonlarca emekli 3 Temmuz’da belli olacak 6 aylık enflasyon verisini bekliyor. Bu veri ile memurların emeklilerin alacağı zam oranı ortaya çıkacak.

Kulislerde ise kök maaşa düzenleme yapılıp yapılmayacağı konuşulurken bomba bir haber gündeme düştü.

İddiaya göre, hükümetin Meclis'e sunacağı torba yasa taslağına emeklilerle ilgili kök maaş düzenlemesi girmedi.

Dolayısıyla 10 bin TL altında maaş alan emekliler hiç zam alamayacak. Ancak son sözün Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğu belirtildi.

Kök maaşın torba taslağına girmemesi yaklaşık 3,6 milyon emekliyi ilgilendiriyor.

kök maaş düzenlemesinin yasa taslağına dahil edilmemesi eleştirilere sebep oldu.

NASIL HESAPLANIYOR?

Örneğin, kök maaşı 8 bin TL ise ve tahmini 6 aylık enflasyon farkı %25 olarak açıklanmışsa, en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'nin artırılmadan kalması durumunda, oransal zamdan yararlanamayacak.

Bu durumda, maaşa herhangi bir zam yapılmamış olacak.