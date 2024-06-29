Emeklilerin kök maaşında yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
Emeklilerin kök maaşında yeni gelişme

Emeklinin beklediği kök maaş düzenlemesinin torba taslağına girmediği aktarıldı. Dolayısıyla maaşı 10 bin TL altında olanlar hiç zam alamayacak.

Milyonlarca emekli 3 Temmuz’da belli olacak 6 aylık enflasyon verisini bekliyor. Bu veri ile memurların emeklilerin alacağı zam oranı ortaya çıkacak.

Kulislerde ise kök maaşa düzenleme yapılıp yapılmayacağı konuşulurken bomba bir haber gündeme düştü.

İddiaya göre, hükümetin Meclis'e sunacağı torba yasa taslağına emeklilerle ilgili kök maaş düzenlemesi girmedi.

Dolayısıyla 10 bin TL altında maaş alan emekliler hiç zam alamayacak. Ancak son sözün Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğu belirtildi.

Kök maaşın torba taslağına girmemesi yaklaşık 3,6 milyon emekliyi ilgilendiriyor.

kök maaş düzenlemesinin yasa taslağına dahil edilmemesi eleştirilere sebep oldu.

4f3e6821133f46aaa77b3568a5b48128.jpg

NASIL HESAPLANIYOR?

Örneğin, kök maaşı 8 bin TL ise ve tahmini 6 aylık enflasyon farkı %25 olarak açıklanmışsa, en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'nin artırılmadan kalması durumunda, oransal zamdan yararlanamayacak.

Bu durumda, maaşa herhangi bir zam yapılmamış olacak.

si.jpg

.jpg

İlgili Haberler
Emekliden maaş zammı kaçırma formülü ortaya çıktı. İşte o formülün detayları
Emekli ve memura zam çarşambadan önce belli oldu. Hesaplara bu tutar yatacak
Son Haberler
Fidan Bosna Hersekli mevkidaşıyla bir araya geldi Dünya
Fidan Bosna Hersekli mevkidaşıyla bir araya geldi
Kocaelispor'a Süper Lig'den transfer Spor
Kocaelispor'a Süper Lig'den transfer
Bakan Fidan Radman ile görüştü Dünya
Bakan Fidan Radman ile görüştü
İzmir’de orman yangını. Bir mahalle boşaltıldı Gündem
İzmir’de orman yangını. Bir mahalle boşaltıldı
Bakan Fidan Kosovalı mevkidaşıyla bir araya geldi Dünya
Bakan Fidan Kosovalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Ailesini katleden 15 Temmuz gazisi Özcan Aybey yakalandı Gündem
Ailesini katleden 15 Temmuz gazisi Özcan Aybey yakalandı
TIR samanlarla yandı Gündem
TIR samanlarla yandı