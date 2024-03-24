Emeklilik kâğıt üstünde kaldı. Uçan Türkiye’de emekliler çalışmaya mahkûm

Emekli ödemelerinin GSYH’ye oranı 27 AB ülkesinde ortalama yüzde 9,5 iken Türkiye’de sadece yüzde 4,1 olurken 2002’de çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı yüzde 36,6 iken Aralık 2023’te yüzde 55,3’e kadar yükseliş gösterdi.

Ekonomik kriz her geçen büyümeye devam ediyor. Vatandaş her geçen gün alım gücünü kaybediyor. Temel gıda ürünleri ve barınmaya erişim gittikçe güçleşiyor.

Özellikle son zamanlarda gündeme gelen emekli maaşlarına ilişkin yaşanan gelişmeler tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

Emekliler maaşlarıyla hem kirasına hem gıdasına yetişmekte zorlanıyor.

DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR), “Avrupa’da ve Türkiye’de Emeklilerin Durumu” araştırmasının sonuçları da tüm bunları destekliyor. Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de ortalama emekli aylığı merkez Avrupa ülkelerinin altıda biri seviyesinde.

Türkiye’de ortalama emekli aylığı merkez Avrupa ülkelerinin 6’da biri düzeyinde: Ortalama emekli aylığı İspanya ve Fransa’da 1.400, Almanya ve İtalya’da 1.500, Belçika’da 1.700, Hollanda’da 2 bin avronun üzerinde iken Türkiye’de sadece 237 euro.

Türkiye’de emekli aylıkları 2012 ve 2021 arasında euro cinsinden yüzde 33,6 oranında azalış gösterdi.

2012’de Türkiye’den daha düşük aylığa sahip 9 Avrupa ülkesi varken bu sayı 2021’de 1’e geriledi.

Türkiye’de emekli aylıklarına ayrılan kaynak Avrupa’da ayrılan kaynağın yarısından bile az: Emekli ödemelerinin GSYH’ye oranı 27 AB ülkesinde ortalama yüzde 9,5 seviyesindeyken Türkiye’de sadece yüzde 4,1 düzeyinde.