Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor. Tarih verildi

Kaynak: Türkiye gazetesi
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor. Tarih verildi

Emekli maaşlarına ve emeklilik sistemine artan tepkiler sonrası AKP’nin sosyal güvenlik sistemini sil baştan ele alacağı öğrenildi. Söz konusu düzenleme için kulislerde tarih de verildi.

Emekli maaşlarına yapılan son düzenlemeler ile birlikte en düşük emekli maaşı, daha yüksek prim ödeyerek emekli olanların maaşına neredeyse eşit düzeye geldi. Öte yandan prim gün sayısı, intibak ve yıpranma şartları da sosyal güvenlik sistemine olan tepkilerin artmasına neden oldu.

Emekli maaşlarının düşük olmasına yönelik tepkiler artarken kulislerden gelen son bilgilere göre emeklilik sistemi sil baştan ele alınacak.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, en düşük emekli maaşına yapılan düzenleme ele alınırken AKP’de emeklilik sisteminin yeniden ele alınması ve tepki çeken alanlara ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması gündeme geldi.

AKP’de ya da hükümette henüz kapsamlı bir çalışma ele alınmasa da parti içinde emeklilik sistemine yönelik tepkiler arttı. Parti kurmayları, emeklilik sisteminde dengenin iyice bozulduğuna dikkat çekerek “Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekiyor. Ama Türkiye’de şu anda, bir emekliye karşılık 1,5 çalışan var. Bu hâliyle sistemin döndürülmesi çok zor” şeklinde değerlendirme yaptı.

TARİH ORTAYA ÇIKTI

AKP’nin emeklilik sistemine ilişkin ne zaman yapacağı da kulislere yansıdı. Buna göre Meclis’in ekim ayında açılması ile birlikte sosyal güvenlik sistemine ilişkin çalışmaların başlaması bekleniyor.

Yapılacak düzenleme kapsamında esnafların prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesi, ek kadınlarına prim desteği ve yıpranma hakkı verilmesi gibi maddelerin ele alınması bekleniyor. Söz konusu maddeler AKP’nin seçim vaatleri arasında yer alıyor. Öte yandan düzenleme ile emekliler arasındaki maaş adaletsizliğinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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