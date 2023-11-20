Emeklilik vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdı. Milyonlarca liralık vurgun

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yaklaşık 30 kişiyi motosiklet satmak, emeklilik, icra yoluyla satılan araçları alıp satarak kar ve faiz yoluyla para kazanmak vaatleri ile 11 milyon TL dolandıran zanlı tutuklandı.

ŞÜPHELİNİN SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Gelibolu ilçesinde yaklaşık 30 kişi, motosiklet satmak, emeklilik, icra yoluyla satılan araçları alıp satarak kar ve faiz yoluyla para kazanmak vaatleri ile dolandırıldı. Mağdur olan vatandaşlar, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis şüphelilerin U.A. ve F.S. olduğunu tespit etti.

30 KİŞİYİ MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRDI

Dolandırıcılar U.A. ve F.S.’nin 30 kişiyi 11 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Polisin sıkı takibi sonucu şüphelilerden U.A., İstanbul Büyükçekmece’de yakalandı. Gözaltına alınarak Gelibolu’ya getirilen U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.