Emeklilik vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdı. Milyonlarca liralık vurgun

Çanakkale’de yaklaşık 30 kişiyi emeklilik vaadi başta olmak üzere çeşitli yollarla 11 milyon TL dolandıran zanlı tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Emeklilik vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdı. Milyonlarca liralık vurgun

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yaklaşık 30 kişiyi motosiklet satmak, emeklilik, icra yoluyla satılan araçları alıp satarak kar ve faiz yoluyla para kazanmak vaatleri ile 11 milyon TL dolandıran zanlı tutuklandı.

ŞÜPHELİNİN SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Gelibolu ilçesinde yaklaşık 30 kişi, motosiklet satmak, emeklilik, icra yoluyla satılan araçları alıp satarak kar ve faiz yoluyla para kazanmak vaatleri ile dolandırıldı. Mağdur olan vatandaşlar, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis şüphelilerin U.A. ve F.S. olduğunu tespit etti.

aw080729-01.jpg

30 KİŞİYİ MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRDI

Dolandırıcılar U.A. ve F.S.’nin 30 kişiyi 11 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Polisin sıkı takibi sonucu şüphelilerden U.A., İstanbul Büyükçekmece’de yakalandı. Gözaltına alınarak Gelibolu’ya getirilen U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haberler
Isparta'da iş vaadiyle dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı
Gözde üniversitede 18 milyon dolarlık vurgun. Film gibi dolandırıcılık davasında karar çıktı
Candan kardeşlerin zengin görünmek için sosyal medyada yaptıkları hile ortaya çıktı
Siber dolandırıcılık için dikkat. Polis noter noter gezip uyarı yaptı
Siber dolandırıcılık için dikkat. Polis noter noter gezip uyarı yaptı
Binlerce internet sitesine erişim engeli
YouTuber taktiği diyip yemeklerini bedavaya getirdiler
YouTuber taktiği diyip yemeklerini bedavaya getirdiler
Dolandırıcılara karşı uyarı üstüne uyarı geldi. Sosyal medyada reklam paylaşıp vatandaşları soyuyorlar
‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandırıcılığa 10 yıla kadar hapis istemi
‘Sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandırıcılığa 10 yıla kadar hapis istemi
BOTAŞ'tan dolandırıcılık uyarısı: Erdoğan’ı kullanıyorlar
SPK'den 4 kişiye geçici işlem yasağı kararı
SPK'den 4 kişiye geçici işlem yasağı kararı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
Şırnak’ta bıçaklı kavga: 2 yaralı Gündem
Şırnak’ta bıçaklı kavga: 2 yaralı
Erdoğan ‘50+1 şartı değişmeli’ dedi. MHP tarih verdi Gündem
Erdoğan ‘50+1 şartı değişmeli’ dedi. MHP tarih verdi
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde ilginç bir gol atıldı. Halilaj kalecinin elindeki topa kafa attı Spor
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde ilginç bir gol atıldı. Halilaj kalecinin elindeki topa kafa attı
Aracından 52 kilo patlayıcı çıkan polis hakkında karar verildi Gündem
Aracından 52 kilo patlayıcı çıkan polis hakkında karar verildi
Ünlülerin yılbaşı programları belli oldu Magazin
Ünlülerin yılbaşı programları belli oldu
Fenerbahçeli futbolcular Beşiktaş zaferini böyle kutladı Spor
Fenerbahçeli futbolcular Beşiktaş zaferini böyle kutladı