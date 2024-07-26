Emeklilik yaş ve prim gün sayısı değişiyor. 'Maaşlar harçlığa dönüşecek'

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Emeklilik yaş ve prim gün sayısı değişiyor. 'Maaşlar harçlığa dönüşecek'

Emekli maaşlarına yapılan zamların belli olmasının ardından hükümet emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapmak üzere düğmeye bastı.

Emekli olmayı bekleyen çalışanlar yükseltileceği söylenen emeklilik yaşları karşısında kara kara düşünürken uzman isim yeni emeklilik sisteminin risklerini açıkladı.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni emeklilik sisteminde emekli olma yaşı yukarı çekilirken prim gün sayılarının da değiştirileceğinin belirtilmesi büyük tedirginlik yarattı. SGK uzmanları ise yeni sistemi masaya yatırmaya başladı.

Habertürk'ten Abdurrahman Yıldırım, emeklilik yaşının kadınlarda 60, erkeklerde 65 olarak sabitlenmesine yönelik "Olması gereken adım atılıyor. Gelecek açısından doğru buluyorum" diye konuştu.

Abdurrahman Yıldırım'dan sistemin sakıncalarına yönelik de açıklamalar geldi. Yapılacak düzenlemelerin son ana bırakılmasının risk oluşturduğunu belirten Yıldırım, son ana bırakılan düzenlemelerin hep daha sert düzenlemeleri beraberinde getirdiğini belirtti.

Yıldırım, "Gelecekte alacağımız maaşlar harçlık olarak kalacak" diyerek emekli adaylarını uyardı.

Yıldırım, dünyanın bu sorunu emeklilik fonlarını biriktirerek ve nerede iyi getiri varsa o taraflara yatırarak aştığını söyledi.

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