Emeklilik yaşı ve aylık bağlama oranları değişiyor! 2025 programı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı 2025 yılı programı içerisinde yer alan adımlar belli oldu. Söz konusu programda emekli aylığı bağlama sisteminin değişmesi planlanıyor. Öte yandan aynı programda emeklilik yaşı artacak, esnafa, çiftçiye özel sigorta modeli gelecek ve teşvikler sadeleşecek.

2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete yayımlandı. Programda milyonlarca kişiyi ilgilendiren emeklilik yaşı ve aylık bağlamaya ilişkinde düzenlenmede bulunuyor.

Yeni emeklilik yaşı artarken çalışanların daha çok istihdamda kalmasını teşvik edilecek. Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını fayda sağlaması beklenirken uygulamanın mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Resmi Gazete'de yayımlanan 2025 yılı programında, emeklilik yaşın “Doğuşta beklenen yaşam süresindeki artışa” uyumlu bir şekilde belirlenecek. Ayrıca emeklilik yaşının otomatik olarak ayarlanacağı aktarıldı. Bu çerçevede 2025 yılında emeklilik yaşı yükselmiş olacak.

Türkiye'de emeklilik yaşı, 2000'li yıllarda 65 olurken ortalama yaşam beklentisi ise 68 yıl olarak hesaplama yapılıyordu. Günümüzde ise yaşam süresi Türkiye genelinde 77.3 yıl oldu. Yaşam beklentisi ortalamasının 2000’li yıllarda günümüze göre daha fazla olması üzerine emeklilik yaşının da artması bekleniyor.