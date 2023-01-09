EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün

2 milyon 250 bin kişinin faydalanacağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan düzenleme için geri sayım sürüyor. EYT'de yasayı birkaç günle ya da bir ayla kaçıranları umutlandıran formül gündem oldu.

'Fiili hizmet zammı' yani yıpratıcı işte çalışana erken emeklilik yoluyla yaşı geri çekme durumu söz konusu olabiliyor. Bu sayede kimyasal madde üreten iş kolları, TSK ve Emniyet teşkilatı, basın sektörü gibi 40'ın üzerinde iş kolunda tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlar için emeklilik kapısı açılabilir. Bunun için de yıpranma hakkı olan mesleğin kodunun doğru bildirilmesi gerekiyor.

EYT kapsamına giremeyen, kaçırdım diye üzülen bir çalışan eğer fiili hizmet zammı kapsamında çalıştıysa yıpranma süresi, işe başlangıç tarihini geriye çekebilir. Bu durumda o çalışan da EYT'den faydalanabilir.

SADECE GÜN KAZANDIRMIYOR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada "Sadece gün kazandırmıyor, emeklilik yaşınızı da geri çekmiş oluyor. Madende çalışan bir vatandaşımızı düşünelim. Bir yılda 360 gün çalışıyor. Artı bunun üzerine de 90 gün yıpranma payı alıyor, yani 360 gün çalışsa da SGK bunu 450 gün olarak kabul ediyor. Siz 500 gün çalıştınız diyelim, 900 günü de buradan aldığınız için 5900'e tamamlamış oluyorsunuz. " dedi.

EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKMEK MÜMKÜN

Bu sayede 53 yaşında emekli olacak bir çalışan 3 yıl öne çekerek 50 yaşında emekli olabilir.

DOĞRU ŞEKİLDE BİLDİRMEK ÖNEMLİ

Bu düzenlemeden faydalanabilmek içinse emeklilik başvurusundan ilk önce yapılması gereken meslek kodlarını doğru şekilde bildirmek.