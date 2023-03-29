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EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar

Milyonlarca EYT’li düzenlemenin yasalaşmasının ardından SGK’ya başvurmuştu. Oluşan yoğunluk üzerine yeni karar alındı...

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 20:10
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Emeklilikte yaşa takılanların SGK'daki işlemlerinin hızlandırılması için yeni karar

EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
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Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin çıkmasıyla milyonlarca kişi emekli maaşı için SGK bürolarına koştu.

EYT İŞLEMLERİ HIZLANACAK

EYT işlemlerinin hızlandırılması amacıyla SGK çalışanlarına ödenen fazla mesai ücreti artırılacak.

SGK ÇALIŞANLARINA FAZLA MESAİ ZAMMI

SGK çalışanlarına ödenecek fazla mesai ücreti üç ay geçerli olmak üzere saatlik 27 TL’den 51 TL’ye yükseltilerek üç bin TL’ye kadar ödenen fazla mesai ücreti altı bin TL’nin üzerine çıkarılacak.

Yaklaşık 2,2 milyon EYT'linin yararlanacağı düzenlemenin yasalaşmasının ardından, kuruma yoğun bir şekilde başvurular yapılmaya başlanmış ve bu durum da iş yoğunluğunu oldukça artırmıştı.

BAŞVURU SAYISI BELLİ OLDU

Yaklaşık 2 milyona yakın vatandaşı kapsayan EYT'de toplam başvuru sayısı açıklandı.

Meclis'te onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan EYT yasası ile yaklaşık 2 milyona yakın vatandaşın emekli edileceği açıklanmıştı.

DHA'da yer alan habere göre, EYT yasasının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından, emeklilik için başvuru yapanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerindeki telaşı devam ediyor. Müdürlüklerde emeklilik başvurusu taleplerini alan personelin yoğun mesaisi sürüyor.

EYT kapsamında 2 milyon 250 bin sigortalının emeklilik başvurusu yapmasının beklendiği SGK müdürlüklerinde, rakam 1,5 milyona yaklaştı. 

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